MLB／大聯盟爆疫情 道奇復仇太空人前先自保

美國職棒好不容易開賽，卻爆馬林魚12名球員確診，今2場比賽因疫情延期。道奇今天搭機出征太空人主場，報仇之前，旅途上的健康成了首要挑戰。

大聯盟今原訂12場比賽只完成9場，金鶯對馬林魚、洋基對費城人，這兩場因馬林魚隊12名球員、2名教練確診而延期。另一場白襪對印地安人之戰因天氣延賽。

洛杉磯道奇結束主場4連戰後，今天休兵搭機移動，經3個半小時的飛行到休士頓，明起與太空人二連戰。這9天客場行程中，道奇打完太空人，再飛亞利桑那、聖地牙哥。

正常情況下，道奇、太空人本季首次對戰是棒壇一大焦點。兩隊2017年世界大賽對陣，太空人從道奇手上奪走總冠軍，但去年底卻爆出偷暗號的作弊醜聞。

「洛杉磯時報」形容，在馬林魚爆發疫情的氣氛之下，道奇今天上路出征客場，復仇之火似乎被防疫的警戒心蓋過去。

針對本季首次客場出征，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）抱持樂觀，昨天對媒體說：「我們下飛機直接到旅館。球員有個人專屬的餐盒，只在球場與飯店兩地活動，應該不會有問題。」

不過到時上場比賽，雙方情緒還是難以避免，道奇隊投手伍德（Alex Wood）談到「心裡有一些疙瘩，特別是經過了2017年，我們隊上很多人都經歷過懊悔的心情。」

羅伯茲年初為自家球員講話，認為3年前的落敗，道奇球員承受不公平的批評。球員部分，有人認為太空人的道歉與處罰太輕，有人講明：「球迷會把太空人看成作弊仔。」

如今兩隊將在疫情下碰頭，觀眾席上沒有球迷，氣氛詭異。如果因觸身球發生衝突，場上肢體接觸或打架受到今年大聯盟防疫規定禁止，「違反規定將嚴格懲罰」。

開賽5天就爆大量確診，但大聯盟停賽機會不大。道奇總裁卡斯登（Stan Kasten）今天上電台節目時談到，大聯盟不會停賽或是暫停球季。

卡斯登說：「目前為止我認為不會有太大恐慌。我們本來就知道會發生這種情形，所以我們擴大球員名單。」他說，球團老闆對這個情況都有心理準備，「早一點遇到，或許可以避免再發生」。