MLB／馬林魚14人確診 主場開幕戰遭取消

大聯盟今年因新冠肺炎疫情而進行60場縮水賽季，才剛打完第一波三連戰，馬林魚隊就傳出12名球員、2名教練確診，原訂明天與金鶯隊進行的主場開幕戰取消，成為本季第一場因疫情而喊卡的賽事。

今天賽前，馬林魚就傳出包含當日先發投手烏雷納（Jose Urena）在內，有4名球員確診，球團照原定計畫與費城人交手，以11：6贏球，但隨後傳出疫情蔓延，目前全隊仍留在費城。

馬林魚原本該在明天進行主場開幕戰，對手為金鶯，多家美國媒體皆報導，因確診人數達到12名球員、2名教練，開幕戰遭到取消，球團則是尚未證實消息。

美國雅虎指出可能的感染源，或許是在美國時間周三時，全隊在亞特蘭大打完熱身賽，搭機前往費城途中。