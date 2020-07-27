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棒球／曾仁和也來了 11名旅美球員投入對抗賽

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
投手曾仁和。 報系資料照
投手曾仁和。 報系資料照

今年小聯盟賽季因為新冠肺炎疫情而取消，多位旅美好手面臨無球可打，中華棒球協會規畫未來之星對抗賽，由U18、U23、亞洲大學棒球錦標賽三支中華培訓隊與社會甲組球隊交手，U23與亞大棒兩隊將納入旅外球員，連同曾仁和在內，共計11名旅外球員參戰。

賽程規畫每支培訓隊含熱身賽在內，將進行19場賽事，原定U23總教練陳炫琦因個人因素請辭，改由謝承勳執掌兵符，亞大棒培訓隊總教練則由湯登凱擔任。

U23納入六名旅美球員，包括投手林暉盛（道奇）、張景淯（水手）、鄭浩均（道奇）、林凱威（響尾蛇）、捕手林家正（響尾蛇）、內野手陳聖平（響尾蛇）。

亞大棒則有五名旅外好手加入，包括投手曾仁和、宋文華（教士）、林鋅杰（費城人）、王志庭（皇家）和內野手鄭宗哲（海盜）。

賽事於台體大棒球場展開，藉由旅外好手強度提升對抗性，達到以賽代訓的目的，味全龍隊也將與三支培訓隊各進行一場熱身賽。

棒球 響尾蛇 曾仁和

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