MLB／本季首個驅逐出場出爐…發生在觀眾席上

大聯盟本季第一位遭驅逐出場的球員出爐，就是海盜投手霍蘭（Derek Holland），但他不是在球場上被趕，也非在板凳席內領到罰單，而是在觀眾席上抱怨判決，被主審大手一揮，送進休息室裡看球。

海盜今天以5：1擊敗紅雀，新任總教練薛爾頓（Derek Shelton)）收下執掌兵符後的第一勝，球員向他淋水慶祝，進入休息室後，還有啤酒、橘子汁、蘋果汁和爽身粉等著他，薛爾頓笑說：「我想所有認識我的人，都知道我有沮喪我們浪費了那麼多啤酒。」

I THINK this is the moment when Derek Holland was ejected from the stands.

Seriously.#LetsGoBucs



pic.twitter.com/YcGo2jdSsP — Robert Flores (@RoFlo) July 26, 2020

此役兩隊戰到三局下時，出現大聯盟本季第一個出場判決，主審貝克（Jordan Baker）將霍蘭趕出場，而霍蘭甚至並未坐在板凳席內。

霍蘭預計將於周三演出在海盜的初登板，本季在防疫規範之下，不希望板凳區聚集太多人員，不會在此戰上場的人盡量避免坐在板凳席內，因此他坐在觀眾席下層看台觀戰，當時海盜陣營對好壞球判決有意見而發出鼓譟聲，霍蘭因此被請出場。

薛爾頓為此走上場與貝克爭執，有趣的畫面是兩人一走近，貝克從口袋中拿出口罩戴上，吵架也不忘記要堅守保持安全社交距離的規範。薛爾頓表示，「這算是在全球疫情之中吵架嗎？我想我們兩個都是第一次遇到這種狀況。」