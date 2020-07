MLB／本季首個驅逐出場出爐…發生在觀眾席上

大聯盟本季第一位遭驅逐出場的球員出爐,就是海盜投手霍蘭(Derek Holland),但他不是在球場上被趕,也非在板凳席內領到罰單,而是在觀眾席上抱怨判決,被主審大手一揮,送進休息室裡看球。

海盜今天以5:1擊敗紅雀,新任總教練薛爾頓(Derek Shelton))收下執掌兵符後的第一勝,球員向他淋水慶祝,進入休息室後,還有啤酒、橘子汁、蘋果汁和爽身粉等著他,薛爾頓笑說:「我想所有認識我的人,都知道我有沮喪我們浪費了那麼多啤酒。」

I THINK this is the moment when Derek Holland was ejected from the stands.

Seriously.#LetsGoBucs



pic.twitter.com/YcGo2jdSsP