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MLB／「被」傳本季報銷 韋蘭德反駁報導：不是真的
在報章媒體上「被」本季報銷，太空人隊王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）很傻眼，透過推特親自回應：「那不是真的」，他因前臂拉傷，預計休息幾周，歸隊時間尚未明朗。
The report that I’m currently missing the rest of the season is not accurate. There is a forearm strain... I’m hopeful that with some rest it will heal and I’ll be able to return soon. Thank you for all the well wishes. 🙏🏻— Justin Verlander (@JustinVerlander) July 26, 2020
韋蘭德去年才剛拿到美聯塞揚，今年在季前拉傷背部，但球季因新冠肺炎疫情而推遲，也讓他順勢趕上賽季，剛在開幕戰對水手先發6局失2分、拿下勝投，沒想到今天「休士頓論壇報」就傳出他本季報銷，令球迷詫異。
韋蘭德隨後親自回應，「報導說我將本季報銷，那是不正確的，我是拉傷前臂，我希望休息後就能痊癒，我會盡快歸隊，謝謝你們的祝福。」
總教練貝克（Dusty Baker）也表示，將先讓韋蘭德休息幾周後再觀察狀況，「他會先停工幾周，到時我們會再次評估，這是我們現在唯一能說的。」
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