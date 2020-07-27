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MLB／張育成本季首度先發 首安也出爐

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張育成(右)首安出爐。法新社
張育成(右)首安出爐。法新社

旅美台將張育成憑藉夏訓火燙的打擊手感，進入印地安人隊開季30人名單，今天在球季的第三場比賽就等到先發機會，以內野安打開啟本季首安，印地安人終場以9：2擊敗皇家。

張育成擔任第九棒、三壘手，比賽後段移防游擊，第二局在一壘有人時站上打擊區，敲出雙殺打，第二個打席敲出內野安打，也是他的本季首安，隨後在拉米瑞茲（Jose Ramirez）的三分砲護送下跑回分數，第六局選到保送，第八局遭三振出局。

張育成總計3打數敲出1安打、跑回1分，有1三振、1保送，打擊率3成33，守備上也有美技演出。

印地安人此役由抗癌投手卡拉斯科（Carlos Carrasco）先發，投6局被敲5安打、失2分、送出10K拿下勝投。

克服血癌，卡拉斯科自2019年5月31日後再次以先發投手之姿站上投手丘，他說：「我今天的心情真的很激動，我一直在等這一刻，光是想到將要投球就很興奮，今天早上來到球場，我真的很高興我要重返輪值了。」

打線也很捧場，拉米瑞茲發射雙響砲，第二局敲三分砲，第六局再補陽春砲，以4分打點歡迎卡拉斯科回歸先發輪值。

拉米瑞茲 張育成

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