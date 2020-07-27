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MLB／大谷球速不見但自認健康 總教練：他不會說謊

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平投得相當掙扎。路透
大谷翔平投得相當掙扎。路透

天使「二刀流」大谷翔平手肘動刀後，首度重啟投手身分出賽，卻繳出生涯最慘烈的一戰，一個出局數都沒拿到，狂失5分退場，他的直球均速下滑，引起外界擔憂，但總教練麥登（Joe Maddon）表示，「我有問他，但他說他很好，他當時的表情和眼睛都不像在說謊。」

大谷翔平動刀前的直球均速96.7哩，開刀後以新鮮的手臂回歸，也曾在季前隊內賽投到97哩，但此役直球平均球速僅92.9哩、最快球速94.7哩，引起外界擔憂他的身體狀況。

麥登表示，大谷翔平在隊內賽的球速都還比今天更快，「我不確定，但我記得我看過95哩之類的數字，97哩也曾出現在隊內賽過。」他強調，大谷的球速仍在，「所以，這沒有什麼，他的健康狀況沒有問題。」

大谷翔平則透過翻譯表示，「我感覺自己還沒有用全身的力量去投球，這是我最後悔的事情之一。」

「投手大谷」在球季首戰經歷震撼教育，麥登表示，「你必須要有信心，不能只是因為一兩次不順，就舉白旗投降，大谷就和你們大家所想的一樣好，他只是現在還在找感覺，當你剛從重大傷勢回歸，總是需要克服一些心理障礙，才能回到應有的狀態上。」

大谷翔平 球速 天使

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