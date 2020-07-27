MLB／投0局失5分好慘 大谷翔平：像在丟球而非投球

相隔693天，天使「二刀流」大谷翔平解鎖投手身分，先發登板面對運動家，卻遭遇一場震撼教育，首局因3安打、3保送，狂失5分，一個出局數都沒拿到就下班，最快球速不到95哩，引起外界質疑，但總教練麥登（Joe Maddon）與大谷翔平都掛保證，他的健康沒有問題。

大谷翔平前次以投手身分出賽，已要追溯到2018年9月3日，接下來因為進行右手肘TJ韌帶置換手術，去年球季只打不投，直到本季重拾雙刀，設定在每個周一先發登板，今天迎接本季投手首戰，大聯盟官網列為本日必看賽事，卻有意料之外的發展。

大谷翔平面對六人次，一個出局數都沒拿到，塞米恩（Marcus Semien）先敲安打上壘，接下來連續三棒保送，先讓運動家擠回1分，坎納（Mark Canha）敲出安打帶有2分打點，葛洛斯曼（Robbie Grossman）再敲安打送回單局第4分，也確定提前打退大谷翔平，壘上跑者仍記在大谷帳上。

麥登在此時換投，備受矚目的「投手大谷」回歸首戰，只投30球，帳面上為0局，被敲3安打、3保送、失5分，防禦率無限大。

麥登表示，「我不會為他找藉口，這只是個不屬於他的一天，球速沒出來，他的球沒有引誘效果，綜合起來就是這樣的結果。」麥登指出，就連日前在隊內賽，大谷的表現都比今天更好。

大谷表示，「我必須找回比賽感覺，現在我感覺自己更像在丟球，而非投球，感覺還有點生鏽，我必須制定比賽策略。」

今天只投30球就快速下班，也讓大谷的「使用說明書」在球季開打的第一周就可能出現破例，麥登表示，由於大谷今天很早就收工了，明天或許可以擔任指定打擊出賽。

運動家終場以6：4擊敗天使，大谷翔平承擔敗投。