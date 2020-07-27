MLB／大谷翔平重啟先發投手模式卻自爆 沒抓到出局數失5分下場

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平今天未能抓到出局數吞敗投。 歐新社
大谷翔平今天未能抓到出局數吞敗投。 歐新社

天使隊投手大谷翔平於今天凌晨對決運動家隊登板先發，這是他本季首度以投手身分上場，且是時隔693日以來(上季未以投手上場)，重新站上投手丘投球，要展現「二刀流」，不過，在一局下上場，就被對手連連安打及自己連續三次保送，在沒有出局數下，只投了6個打席，就被換投下場，最終這場比賽天使以4：6落敗，大谷翔平有5分自責分，吞下敗投，創下生涯在大聯盟最傪的一役。

大谷翔平昨天休兵，就是為了準備今天重返投手丘，「投打二刀流」暌違693日亮相，大谷翔平直呼開心，總教練麥登也解除他的投球限制，但卻沒想到是這樣的結果。

大谷翔平是在一局下，面對運動家第一棒就被擊出安打，路隨後二、三、四棒均投出保送，先失第一分，接續兩棒均擊出安打，大谷失分來到4分，投得相當掙扎下，教練只能把他換下場，接續中繼投手再失1分，使得大谷翔平留下5分自責分，防禦率無限大數據。

大谷翔平在練習賽的控球問題備受討論，但閑題似乎沒有改善，是否會持續二刀流將值得觀察。

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