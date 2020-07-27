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MLB／疫情蔓延 馬林魚隊傳出多名球員確診
美國職棒大聯盟MLB邁阿密馬林魚今天客場迎戰費城費城人，原定先發的右投尤瑞尼亞（Jose Urena）在賽前臨時被替換，有媒體報導指出，他和數名隊友都確診2019冠狀病毒疾病。
馬林魚球團沒有立即提供更換先發投手的原因，但多家媒體報導，尤瑞尼亞和隊友一壘手古柏（Garrett ooper）、外野手拉米雷斯（Harold Ramirez）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）檢測呈陽性反應。
另外，馬林魚捕手阿法羅（Jorge Alfaro）也傳出篩檢呈陽性反應，他在24日被球團列入傷兵名單。
馬林魚右投杜吉（Robert Dugger）今天代替尤瑞尼亞擔任先發投手迎戰費城人。終場馬林魚以11比6擊敗費城人，杜吉無關勝敗。
體育電視頻道ESPN報導，馬林魚多名球員傳出染疫，感染很有可能是在球隊22日往返亞特蘭大（Atlanta）的途中發生，當時馬林魚在那裡跟亞特蘭大勇士進行熱身賽。
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