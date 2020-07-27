亞洲打者紛紛出頭 林子偉卻面臨背水一戰

大聯盟賽季終於在上週開打，頭一場比賽就有多位亞洲打者敲出本季甚至生涯首安。不論是代打建功的紅人隊日本球員秋山翔吾、開幕戰就被賦予第三棒重任並轟出生涯首支全壘打的筒香嘉智、抑或是本季將再次實行二刀流的大谷翔平，都有了一個好的開始。而台灣旅美球員中唯二擠進開季名單的林子偉及張育成雖都沒能搶下先發席位，但林子偉也同樣把握住首戰代打的寶貴機會，擊出他在大聯盟第四季的頭一支安打。

光芒三壘手筒香嘉智轉戰大聯盟首戰就打出全壘打，他去年在横浜DeNA灣星打出29轟。 美聯社

儘管前兩場比賽林子偉上場時間要比張育成多得多——由於隔天的比賽下午就開打，紅襪新任總教頭羅尼克（Ron Roenicke）為了避免主力游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）受傷，還改派林子偉擔任先發游擊手兼第九棒——反之張育成這兩場比賽都沒機會亮相。但對去年六月底才初嘗大聯盟滋味的張育成來說，只要耐心等待上場機會絕不會少。反而是林子偉必須好好把握每一場比賽，甚至每一個打席、每一次守備都有如背水一戰，因為任何一次寶貴的上場表現都攸關他未來能否繼續留在大聯盟討生活。

首先這一季的表現對林子偉之所以如此重要，無非是因為紅襪已經用盡了他的升降選擇權（options）。換句話說，未來紅襪如果想把林子偉移出26人球員名單（這一季由於疫情的關係，前兩週名單是30人，接下來兩週則是28人，在這之後才恢復為26人），都必須透過「指定轉讓」（designated for assignment）並通過「完全讓渡名單」（outright waivers）的程序。選擇權是個保護球員不被母隊任意下放小聯盟的制度，但也意味著選擇權被用盡的球員對球隊調度戰力上是一大不便。由於年過26的林子偉未來已無太大成長空間，一旦遭到指定轉讓，再次回到紅襪球員名單的機率自然不高。當然林子偉也有可能在被送上讓渡名單後，獲得其他球隊青睞被他們撿走。但其他球隊一樣會考慮到林子偉選擇權已被用盡的狀況。因此除非林子偉在這個縮水球季打出亮眼的表現，否則不會有太多球隊願意提供這樣的機會。

林子偉雖然進入紅襪開季名單之內，但未來一個月內每兩周球隊都將下放2名球員，他想要留下只能讓成績來說話。 美聯社

其次是工具人老將霍特（Brock Holt）離隊後，林子偉在紅襪「夾縫中求生存」的處境並沒有任何好轉，仍有多位隊友正與他競爭上場機會。除了上一季的新人查維斯（Michael Chavis）及去年冬天新簽來的培拉薩（Jose Peraza）外，紅襪又出人意料地留下了規則五選秀（Rule 5 Draft）中選來的菜鳥阿勞茲（Jonathan Arauz）。一向追求即戰力的紅襪鮮少用上規則五選秀的球員，因為這些球員必須被整季留在大聯盟，否則就得無條件送回母隊。而現年還未滿22歲的阿勞茲跟培拉薩、林子偉一樣，都是可以守二壘及游擊等多個內野位置的工具人。雖說由於賽季縮短，紅襪要留住阿勞茲相對容易，但這也表示在內野替補上紅襪並不打算把機會全交給林子偉，而且已經在嘗試尋找接替他的人選。另外值得一提的是，查維斯跟培拉薩各還有兩個及一個升降選擇權，至於阿勞茲一旦撐完這一季更將會有三個選擇權可供紅襪使用。

紅襪目前的內野替補球員還有戴維斯(右)、阿勞茲(中)和培拉薩(左)，林子偉與他們將有激烈的競爭。 歐新社

最後還是那句老話——如果你自己表現夠好，就不必怕被別人取代，而且走到哪都不愁沒有位子。然而已經在大聯盟累積了76場出賽及162個打席資歷的林子偉表現顯然還不夠好。目前為止林子偉的生涯OPS+ 88顯示他的打擊能力低於聯盟平均，而且從他去年在3A打了250個打席OPS只有.665看來，要再有所進步的可能性也不會太高。雖說一直被定位為工具人的林子偉能守二三游甚至是外野各個位置，但光憑他的打擊，即使是想擠上大聯盟四號外野的位置都很困難。

其次雖說林子偉的出賽時間並不算多，但他的游擊守備進階數據確實明顯低於二三壘——林子偉擔任游擊手共195.1局的UZR是-1.0，二壘（107局）則是1.4，三壘（67局）則有0.9，由此可見他的游擊守備表現並不算太好。反觀這幾年一直跟林子偉競爭出賽機會而且能守更多位置的霍特為紅襪守了398局游擊，他的UZR 2.0顯然要好得多。也由於林子偉在游擊守備上沒能有更出色的表現，他與其他工具人以至於一般替補球員角逐游擊位置時明顯居於劣勢。更何況林子偉的打擊火力如前所述低於聯盟平均，除非他守備能達到一流的程度，否則就連想找到替補內野手的「職缺」都有一定難度。像是天使游擊手西門斯（Andrelton Simmons）同樣不以打擊見長，但他憑藉著拿下四座金手套的頂尖守備能力就足以穩坐游擊先發位置。而且即便是西門斯的生涯OPS+也還有91，而且他表現最好的一季打擊三圍是.292/.337/.417，OPS+達到108，這些在現階段看來都不是林子偉所能達到的成績。

天使游擊手西門斯靠守備吃飯，一樣可以在大聯盟立足。 美聯社

大聯盟是一道想擠進難上加難的窄門，林子偉能在其中打拼這麼久已屬不易。但現實是殘酷的，歲月尤其不饒人，一旦成長的極限已經到頂，長江後浪推前浪，很快就會有更年輕潛力更被看好的新人前來取代你。林子偉現在所面臨的正是這樣的困境。