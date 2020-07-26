MLB／達比修有4局失3分吞敗 用球數是下個課題

今天是小熊隊日籍強投達比修有本季初登板，面對釀酒人隊投4局、失3分，小熊最終也以3：8輸球，投球效率跟隊友守備是達比修有吞敗的主要原因。

達比修有今天原本預計用球數為80球，不過4局投完用了73球就被換下場，達比修有認為，可能總教練羅斯（David Ross）跟投手教練哈特維（Tommy Hottovy）擔心自己的手臂健康，「我幾乎每局都投了20球。」

釀酒人隊先發投手柏尼斯（Corbin Burnes）雖然僅投3.1局、失1分退場，不過接替的4任投手只失2分，反觀達比修有退場後，牛棚投手又丟掉5分。

其實達比修有前三局投得不錯，只在2局失一分，原因是釀酒人隊甘莫（Ben Gamel）在1出局、二壘有人時敲出的游擊滾地，小熊隊夾殺跑者不成，反而一壘鬧空城，最終全部安全上壘，原本可能2出局、一壘有人，變成1出局、一二壘有人。

達比修有在2出局後被索加德（Eric Sogard）敲安掉分，他說：「我知道這不好處理，但我還是要抓到剩下2個出局數，所以我失望的是，在壘上有人時讓索加德敲出安打。」

達比修有第3局用14球連飆3K，不過第4局因為甘莫的三壘安打再丟2分，投完4局退場，總教練羅斯表示：「他在有幾局投得掙扎，對方打擊掌握得很好，所以我希望讓他退場，天氣也有點炎熱。」