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MLB／代誌大條！打完開幕戰才發現 紅人內野手確診
紅人隊開幕戰已經打完，上場過的內野手戴維森（Matt Davidson）才被檢測出，新冠肺炎檢測呈現陽性反應，被放進新冠肺炎傷兵名單。
紅人隊昨天以7：1擊敗老虎隊，戴維森擔任指定打擊，一次飛球出局、一次滾地球形成雙殺，隨後退場休息，賽前就接受檢測，不過結果在賽後才出爐，也讓他成為第一名出賽的新冠肺炎患者。
接下來還有幾個問題要釐清，是否為偽陽性？有誰坐在戴維森附近？有誰跟他互動過？
先前國民隊的年輕強打索托（Juan Soto）以及勇士隊捕手佛勞爾斯（Tyler Flowers）、達諾德（Travis d'Arnaud）也都確診，不過都是在比賽開打前發現。
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