MLB／大谷翔平將登板 麥登不設球數限制

「投打二刀流」大谷翔平明天將啟封另一把刀，自2018年9月3日後再度站上投手丘，對運動家隊先發出賽，總教練麥登（Joe Maddon）說，不會有球數限制。

大谷說：「我不用像在訓練營那樣面對自己的隊友，所以自然我的強度會提升，心情上有點混雜著擔心跟興奮，尤其是現場沒有觀眾，這感覺也有點怪，這些狀況我都會好好考慮。」

大谷翔平將跟新人年一樣，只在美國時間的周日登板先發，前、後一天都不會出賽，天使選擇周一的原因是，今年球季周一有三次休息日，照計算，大谷可以獲得10場先發投球，33次以指定打擊出賽。

不過如果天使隊有機會進入季後賽，或已經進入季後賽，大谷翔平的使用說明書仍有可能修改，他的打擊功力仍是球隊的一大倚賴，在日職時期也有登板同天打擊的經驗，麥登說：「如果有機會進入季後賽，一些規矩可能會放鬆一點。」

麥登甚至說，等到明年，大谷的出賽方式會更「激烈」一點，「他逐漸遠離傷痛，也逐漸適應，希望明年會很健康，或許可以嘗試不一樣的方式。」