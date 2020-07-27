MLB／今日戰績表 前田健太轉戰雙城奪首勝

天使隊投手大谷翔平於今天凌晨對決運動家隊登板先發，這是他本季首度以投手身分上場，且是時隔693日以來(上季未以投手上場)，重新站上投手丘投球，要展現「二刀流」，不過，在一局下上場，就被對手連連安打及自

2020-07-27 08:18