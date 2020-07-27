聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／今日戰績表 前田健太轉戰雙城奪首勝
MLB今日戰績表
馬林魚 11:6 費城人
洋基 3:2 國民
老虎 3:2 紅人
皇家 2:9 印地安人
藍鳥 5:6(10局) 光芒
金鶯 7:4 紅襪
雙城 14:2 白襪
水手 7:6 太空人
海盜 5:1 紅雀
釀酒人 1:9 小熊
洛磯 5:2 遊騎兵
天使 4:6 運動家
響尾蛇 4:3 教士
勇士 大都會
巨人 道奇
MLB明日賽程
03:40 天使 vs. 運動家
04:10 響尾蛇 vs. 教士
06:05 藍鳥 vs. 國民
06:40 小熊 vs. 紅人
06:40 勇士 vs. 光芒
07:05 洋基 vs. 費城人(民視、FOX體育1、3台)
07:05 釀酒人 vs. 海盜
07:10 白襪 vs. 印地安人
07:10 皇家 vs. 老虎
07:10 水手 vs. 太空人
07:10 金鶯 vs. 馬林魚
07:30 大都會 vs. 紅襪
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言