MLB／史特拉斯堡未先發 國民澄清非染疫

國民隊投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）原定今天先發對洋基隊，卻臨時被抽換，在索托（Juan Soto）才因新冠肺炎缺陣的尷尬時刻，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）很快澄清，史特拉斯堡只是右手掌不適。

史特拉斯堡解釋，自己的手腕感覺有些神經方面問題，從夏訓第一周尾聲時開始就有感覺，其中一個症狀是手掌會像在休眠，上周對金鶯隊的練習賽狀況仍很明顯。

「我不會太擔心，這應該不會持續太久。」史特拉斯堡說：「我必須要說，手握球的感覺不太一樣，也影響了我的控球，我還在適應中。」

史特拉斯堡去年球季18勝6敗、防禦率3.32的成績，對國民隊來說是非常重要的先發，自然小心以對，馬丁尼茲說：「我們需要史特拉斯堡，所以要非常小心，有這樣的狀況，我們就要確定，當他上場時，身體感覺很好，也已經準備好。」