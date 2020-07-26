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MLB／今日戰績表 太空人打下水手拉出開季二連勝
MLB今日戰績表
釀酒人 8:3 小熊
金鶯 7:2 紅襪
雙城 3:10 白襪
海盜 1:9 紅雀
藍鳥 1:4 光芒
馬林魚 1:7 費城人
洛磯 3:2 遊騎兵
水手 2:7 太空人
巨人 5:4 道奇
勇士 5:3(10局) 大都會
天使 4:1 運動家
老虎 6:4 紅人
皇家 3:2(10局) 印地安人
洋基 國民
響尾蛇 教士
MLB明日賽程
01:05 馬林魚 vs. 費城人
01:05 洋基 vs. 國民
01:10 老虎 vs. 紅人
01:10 皇家 vs. 印地安人
01:10 藍鳥 vs. 光芒
01:35 金鶯 vs. 紅襪
02:10 雙城 vs. 白襪
02:10 水手 vs. 太空人
02:15 海盜 vs. 紅雀
02:20 釀酒人 vs. 小熊
02:35 洛磯 vs. 遊騎兵
04:10 天使 vs. 運動家(FOX體育1、3台)
04:10 響尾蛇 vs. 教士
07:00 勇士 vs. 大都會
10:00 巨人 vs. 道奇
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