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MLB／今日戰績表 太空人打下水手拉出開季二連勝

聯合新聞網 / 整理
太空人先發投手麥卡勒斯，6局投球失2分優質先發。 美聯社
太空人先發投手麥卡勒斯，6局投球失2分優質先發。 美聯社

MLB今日戰績表

釀酒人 8:3 小熊

金鶯 7:2 紅襪

雙城 3:10 白襪

海盜 1:9 紅雀

藍鳥 1:4 光芒

馬林魚 1:7 費城人

洛磯 3:2 遊騎兵

水手 2:7 太空人

巨人 5:4 道奇

勇士 5:3(10局) 大都會

天使 4:1 運動家

老虎 6:4 紅人

皇家 3:2(10局) 印地安人

洋基 國民

響尾蛇 教士

MLB明日賽程

01:05 馬林魚 vs. 費城人

01:05 洋基 vs. 國民

01:10 老虎 vs. 紅人

01:10 皇家 vs. 印地安人

01:10 藍鳥 vs. 光芒

01:35 金鶯 vs. 紅襪

02:10 雙城 vs. 白襪

02:10 水手 vs. 太空人

02:15 海盜 vs. 紅雀

02:20 釀酒人 vs. 小熊

02:35 洛磯 vs. 遊騎兵

04:10 天使 vs. 運動家(FOX體育1、3台)

04:10 響尾蛇 vs. 教士

07:00 勇士 vs. 大都會

10:00 巨人 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人 民視 體育

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