MLB／今日戰績表 太空人打下水手拉出開季二連勝

防疫期間，各國政府呼籲民眾勤洗手遠離病菌，小熊一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）遵照政府指示，隨時隨地帶著一瓶乾洗手，更在今天對釀酒人的比賽中，把消毒液分給上壘的打者，確保對手也乾乾淨淨。

2020-07-25 14:36