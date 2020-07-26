快訊

瑪莎拉蒂行駛中冒煙 車主臨停查看一瞬間變火球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／林子偉先發2打數無安打 雙殺守備是亮點

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
林子偉。美聯社
林子偉。美聯社

紅襪隊台將林子偉連兩天出賽，昨天代打上陣，今天擔任先發第九棒、游擊手，2打數未敲安，不過守備上無失誤，還參與一次雙殺，紅襪隊最終以2：7輸給金鶯隊。

紅襪隊為了讓野手輪休，安排林子偉先發，2局下的首打席面對先發投手卡布（Alex Cobb），在兩出局、一二壘有人時，敲出滾地球出局，5局下第二打席，作為首名打者，敲出左外野飛球出局，6局下被波賈茲（Xander Bogaerts）代打換下。

林子偉總計2打數未敲安，不過前一戰代打敲出本季首安，目前打擊率仍有3成33，守備方面，三次守備機會沒有失誤，2局上更完成一次雙殺守備。

金鶯投手卡布去年因接受臀部手術，整季報銷，今天相隔15個月再回到大聯盟出賽，對紅襪隊展現壓制性，5.1局僅因莫蘭（Mitch Moreland）的陽春砲丟掉一分，拿下2018年9月5日後的第一勝。

「這是這趟旅程中的一小步，但總是要先開始。」卡布表示：「很高興我們今天能贏球，術後復健需要付出許多努力，我很感謝每一位幫助我的人，很開心馬上就看到成果。」

紅襪隊打線敲出9支安打，但僅進帳2分，先發投手培瑞茲（Martin Perez）也在前兩局就遭到重擊，丟掉5分，幸好隨後回穩，總計5局失5分（4分責失），吞下敗投。

紅襪 林子偉

延伸閱讀

MLB／戴口罩敲安 林子偉宣傳台灣

MLB／開幕戰代打敲安 林子偉馬上獲先發機會

MLB／林子偉戴口罩代打敲首安 紅襪開幕戰大勝金鶯

MLB／同定位為工具人 林子偉、張育成進開季名單

相關新聞

MLB／林子偉先發2打數無安打 雙殺守備是亮點

紅襪隊台將林子偉連兩天出賽，昨天代打上陣，今天擔任先發第九棒、游擊手，2打數未敲安，不過守備上無失誤，還參與一次雙殺，紅...

MLB／史特拉斯堡未先發 國民澄清非染疫

國民隊投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）原定今天先發對洋基隊，卻臨時被抽換，在索托（Juan Soto...

MLB／戴口罩敲安 林子偉宣傳台灣

大聯盟賽程昨天全面開打，亞洲球員首安紛紛出爐，紅襪隊台將林子偉代打敲出本季首安，戴著口罩成為另類焦點；日籍的筒香嘉智、秋...

MLB／開幕戰代打敲安 林子偉馬上獲先發機會

旅美台灣好手林子偉在開幕戰戴上口罩代打，敲出本季首安，本季首先發也緊接著到來，紅襪隊明天凌晨一點半出戰金鶯隊，林子偉擔任...

MLB／今日戰績表 太空人打下水手拉出開季二連勝

MLB今日戰績表 釀酒人 8:3 小熊 金鶯 7:2 紅襪 雙城 3:10 白襪 海盜 1:9 紅雀 藍鳥 1:4 光芒 馬林魚 1:7 費城人 洛磯 3:2 遊騎兵 水手 2

MLB／紅襪先發伊瓦迪穿錯球衣 沒人發現投完一局

大聯盟本季開幕戰亮點不少，有印地安人畢柏賞14K，小熊一壘手遞乾洗手，這回輪到紅襪在比賽中出現插曲，主角正是幕先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi），竟然在比賽途中換錯球衣。 本場三局上

MLB／狄葛隆開幕戰依舊犀利 跨季連28局無失分

在24日主場迎戰勇士隊的開幕戰中，大都會隊雖以1：0險勝，但先發投手狄葛隆（Jacob deGrom）完封5局，僅被打出1支安打、1次四壞球，將其連續不失分局數推升至跨季28局。

MLB／維護種族平權 印人穿深藍客場球衣挺弱勢族群

美國近期引發種族問題，為此印地安人考慮修改隊名，維護種族平權。在新名稱拍板定案前，球隊決定先以更換主場球衣的方式支持弱勢族群。 以當家游擊手林多（Francisco Lindor）為首的印地安人

MLB／克蕭背傷復原順利 自信下周就能重返投手丘

道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）日前在重訓時感到背部緊繃，治療後進入10天傷兵名單。經過幾天養傷，克蕭自信表示很快就能重返球場。 美國時間週二，克蕭在進行例行重訓，結果意外導致背部

MLB／首度開幕先發就破紀錄 畢柏6局狂賞14K零失分

印地安人投手畢柏（Shane Bieber）今日與皇家一戰首度擔任開幕先發就投出代表作，主投6局狂飆14K，率領球隊終場以2:0戰勝皇家，更刷新多項紀錄。 畢柏此戰主投6局無失分，狂賞打者14次

MLB／防疫最佳示範 小熊瑞佐自備乾洗手要跑者消毒

防疫期間，各國政府呼籲民眾勤洗手遠離病菌，小熊一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）遵照政府指示，隨時隨地帶著一瓶乾洗手，更在今天對釀酒人的比賽中，把消毒液分給上壘的打者，確保對手也乾乾淨淨。

MLB／大谷首安出爐燦笑 死在夾殺突破僵局第一人

天使隊日籍「投打二刀流」好手大谷翔平今天在開幕戰先發，擔任第三棒、指定打擊，首局首打席就敲出本季首安，上壘後露出燦爛微笑...

熱門新聞

MLB／林子偉戴口罩代打敲首安 紅襪開幕戰大勝金鶯

中職／王躍霖、王維中從小到大當對手 最為難是媽媽

NBA／網傳湯普森最新訓練照 告別絡腮鬍回歸小清新

MLB／開幕戰代打敲安 林子偉馬上獲先發機會

NBA／哈瑞爾與貝佛利後 威廉斯也暫向快艇告假離開

MLB／大谷首安出爐燦笑 死在夾殺突破僵局第一人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。