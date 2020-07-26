MLB／林子偉先發2打數無安打 雙殺守備是亮點

紅襪隊台將林子偉連兩天出賽，昨天代打上陣，今天擔任先發第九棒、游擊手，2打數未敲安，不過守備上無失誤，還參與一次雙殺，紅襪隊最終以2：7輸給金鶯隊。

紅襪隊為了讓野手輪休，安排林子偉先發，2局下的首打席面對先發投手卡布（Alex Cobb），在兩出局、一二壘有人時，敲出滾地球出局，5局下第二打席，作為首名打者，敲出左外野飛球出局，6局下被波賈茲（Xander Bogaerts）代打換下。

林子偉總計2打數未敲安，不過前一戰代打敲出本季首安，目前打擊率仍有3成33，守備方面，三次守備機會沒有失誤，2局上更完成一次雙殺守備。

金鶯投手卡布去年因接受臀部手術，整季報銷，今天相隔15個月再回到大聯盟出賽，對紅襪隊展現壓制性，5.1局僅因莫蘭（Mitch Moreland）的陽春砲丟掉一分，拿下2018年9月5日後的第一勝。

「這是這趟旅程中的一小步，但總是要先開始。」卡布表示：「很高興我們今天能贏球，術後復健需要付出許多努力，我很感謝每一位幫助我的人，很開心馬上就看到成果。」

紅襪隊打線敲出9支安打，但僅進帳2分，先發投手培瑞茲（Martin Perez）也在前兩局就遭到重擊，丟掉5分，幸好隨後回穩，總計5局失5分（4分責失），吞下敗投。