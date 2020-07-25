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MLB／開幕戰代打敲安 林子偉馬上獲先發機會
旅美台灣好手林子偉在開幕戰戴上口罩代打，敲出本季首安，本季首先發也緊接著到來，紅襪隊明天凌晨一點半出戰金鶯隊，林子偉擔任先發第九棒、游擊手。
大聯盟本周五開打，紅襪的賽程從周六展開，林子偉在開幕戰雖未排上先發，但在第七局代打就盼到本季首安，還因戴著口罩上場敲出安打，一併將台灣的防疫做得有多到位，向美國球迷宣揚。
紅襪13：2帶走開幕戰勝利，緊接著要在午場比賽續與金鶯交鋒，先發打線安排游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）和捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）休兵，游擊大關交由林子偉。
紅襪總教練羅尼克（Ron Roenicke）表示，波賈茲與瓦茲奎茲的健康狀況都沒有問題，此役休兵，只是因為他希望讓野手能獲得輪休的機會。
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