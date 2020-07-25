MLB／紅襪先發伊瓦迪穿錯球衣 沒人發現投完一局

大聯盟本季開幕戰亮點不少，有印地安人畢柏賞14K，小熊一壘手遞乾洗手，這回輪到紅襪在比賽中出現插曲，主角正是幕先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi），竟然在比賽途中換錯球衣。

本場三局上半，原本背號17號的伊瓦迪，被拍到換穿接補捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）的7號球衣，伊瓦迪也沒注意到自己穿到別人的球衣，就這麼投完上半局。

後續可能在攻守交換後，在休息區有隊友或是教練注意到伊瓦迪粗心換錯球衣，提醒他更換，因此在下個防守半局又看到伊瓦迪穿著正確背號的球衣。

Nathan Eovaldi just changed his jersey number mid-game? pic.twitter.com/45RMcxp8VT — Cut4 (@Cut4) July 25, 2020

儘管出現意外插曲，也難以掩蓋伊瓦迪今日好投，主投6局用89球，有4次三振，被敲5安，另有1保送1失分。