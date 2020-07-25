MLB／狄葛隆開幕戰依舊犀利 跨季連28局無失分

在主場迎戰勇士隊的開幕戰中，大都會隊以1：0險勝，先發投手狄葛隆（Jacob deGrom）完封5局，僅被打出1支安打、1次四壞球，將其連續不失分局數推升至跨季28局。

若非投球數限制，狄葛隆可能會在第六局繼續登場。不過一如以往，隊員並未提供任何火力上的支持。大會隊靠「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）在七局下的陽春砲取得唯一得分。

在狄葛隆面對的17個打席中，有10個早早就取得兩好球的優勢。在72個投球數中有17個揮空。

他過去連續兩個球季拿下國聯塞揚獎，自2018年開幕戰以來，426投球局數的防禦率僅有2.03；但大都會隊在過去兩個球季狄葛隆的64次先發時取得28-36的戰績，無法在他登板主投時提供足夠的火力。

狄葛隆目前跨季連續28局未失分，是MLB的最佳紀錄。他也努力爭取今年奪下第3座塞揚獎，MLB史上只有名人堂成員「大個兒」蘭迪強生（Randy Johnson）和「瘋狗」麥達克斯（Greg Maddux）曾經連4冠。

雖然缺乏隊友的大棒支援，但24日比賽最大的收穫是狄葛隆看來很健康。兩周前他還因背痛告假，在春訓時被放入傷兵名單，有段時間尚不清楚他是否可以參加開幕戰。但24日的表現證明了他在投手丘上仍具絕對的宰制力。