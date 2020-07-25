MLB／維護種族平權 印人穿深藍客場球衣挺弱勢族群

美國近期引發種族問題，為此印地安人考慮修改隊名，維護種族平權。在新名稱拍板定案前，球隊決定先以更換主場球衣的方式支持弱勢族群。

以當家游擊手林多（Francisco Lindor）為首的印地安人球員，今日跟老闆多倫（Paul Dolan）商討更改隊名事宜後，決定在對上皇家一戰，將原先繡有「印地安人（Indians）」的白色主場球衣，改穿成繡上「克里夫蘭（Cleveland）」的深藍色客場球衣，以行動初步支持美國弱勢族群。

對於球員的決定，林多受訪時表示：「我們認為是時候改變了。弱勢族群需要被世人照亮，這相當重要。我們正在做的事，就是為了照亮這些人。當人們注意到弱勢族群，他們的聲音才得以被聽見。正面的改變會發生的，我們應該為此努力。」

教頭法蘭柯納（Terry Francona）也贊同子弟兵的做法，澄清球隊這麼做不是為了貶低弱勢族群，而是為了傳達想法，不失為一種不錯的方法。

林多等球員開賽前穿上印有「終止種族主義（End Racism）」、「平等（Equality）」的T恤 美聯社

除了更換主場球衣，印地安人也在開賽前穿上印有「終止種族主義（End Racism）」、「平等（Equality）」的T恤，充分表達球團力挺種族平權的理念。