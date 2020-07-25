MLB／克蕭背傷復原順利 自信下周就能重返投手丘

道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）日前在重訓時感到背部緊繃，治療後進入10天傷兵名單。經過幾天養傷，克蕭自信表示很快就能重返球場。

美國時間週二，克蕭在進行例行重訓，結果意外導致背部僵硬，當日稍晚核磁共振檢查並無大礙，經過初步治療，背部仍有些許不適，最後道奇由新人梅伊（Dustin May）取代克蕭擔任開幕戰先發。

面對突如其來的傷勢，讓克蕭感到錯愕，「我開季前的狀態很棒，這讓我有點感到挫敗，心想：『怎魔會在這時後發生這種事？』」

克蕭隨後補充：「還好我調適的很快，昨天開始將負面情趣拋諸腦後，今天狀況進展的很順利。」；不只如此，克蕭還透露背傷並不嚴重，很快就能復原，自己預計美國時間下週五很有可能可以重回投手丘。