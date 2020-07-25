MLB／首度開幕先發就破紀錄 畢柏6局狂賞14K零失分

印地安人投手畢柏（Shane Bieber）今日與皇家一戰首度擔任開幕先發就投出代表作，主投6局狂飆14K，率領球隊終場以2:0戰勝皇家，更刷新多項紀錄。

畢柏此戰主投6局無失分，狂賞打者14次三振，只被敲4支安打，送出一次保送，驚人表現直接超越老前輩吉布森（Bob Gibson）、華納克（Lon Warneke），成為開幕戰投出最多三振且零失分的投手。

不只這樣，畢柏也是繼名人堂投手強森（Randy Johnson）於1996年3月投出14K後，再度締造相同紀錄的球員，且僅僅只差1次三振就能追平帕斯卡爾（Camilo Pascual）寫下的15K開幕戰最高三振紀錄。

自從印地安人在去年12月把兩屆賽揚得主克魯柏（Corey Kluber）交易至遊騎兵後，畢柏變成為寄與厚望的王牌繼承人，如今開幕先發初試啼聲，畢柏用實績奠定球隊領導者的身份。

畢柏也表示自己並不害怕成為領袖，「從高中到大學，我就有多次擔任領導者的經驗，我樂於擁抱這角色，這也是我一直在期待的事。」

教頭法蘭柯納也對子弟兵今日的表現讚不絕口，「當我說他看起來讓一切變得簡單，這是最微不足道的形容，因為他真的很有料！」

法蘭科也表示畢柏就是天生的領袖，「他並不是在休息室帶頭喊話的那個人，但他總是以身作則，很自然的在輪值中成為王牌。」