MLB／防疫最佳示範 小熊瑞佐自備乾洗手要跑者消毒

防疫期間，各國政府呼籲民眾勤洗手遠離病菌，小熊一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）遵照政府指示，隨時隨地帶著一瓶乾洗手，更在今天對釀酒人的比賽中，把消毒液分給上壘的打者，確保對手也乾乾淨淨。

此役三局上半，釀酒人游擊手亞夏（Orlando Arcia）敲出一壘安打，剛上壘脫掉護具沒多久，瑞佐就湊上前把口袋裡的乾洗手拿出，示意亞夏要他把手洗乾淨，亞夏立刻接受瑞佐的好意接了幾滴，把手洗得清潔溜溜，難得一見的畫面相當逗趣。

瑞佐出發點正確，也為沒有球迷的比賽帶來額外的樂趣。不過在競爭激烈的比賽期間，球員必須不斷接觸粗糙的球棒及棒球，若持續使用酒精消毒，可能造成手部乾澀，加上與球具的摩擦，恐對球員造成不適，進而影響比賽表現。