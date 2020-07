MLB／防疫最佳示範 小熊瑞佐自備乾洗手要跑者消毒

防疫期間,各國政府呼籲民眾勤洗手遠離病菌,小熊一壘手瑞佐(Anthony Rizzo)遵照政府指示,隨時隨地帶著一瓶乾洗手,更在今天對釀酒人的比賽中,把消毒液分給上壘的打者,確保對手也乾乾淨淨。

此役三局上半,釀酒人游擊手亞夏(Orlando Arcia)敲出一壘安打,剛上壘脫掉護具沒多久,瑞佐就湊上前把口袋裡的乾洗手拿出,示意亞夏要他把手洗乾淨,亞夏立刻接受瑞佐的好意接了幾滴,把手洗得清潔溜溜,難得一見的畫面相當逗趣。

