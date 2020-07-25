MLB／大谷首安出爐燦笑 死在夾殺突破僵局第一人

天使隊日籍「投打二刀流」好手大谷翔平今天在開幕戰先發，擔任第三棒、指定打擊，首局首打席就敲出本季首安，上壘後露出燦爛微笑；天使與運動家隊打進延長賽，大谷也成為史上第一個突破僵局制跑者，不過天使最終以3：7輸球。

大谷在2018年進行右手肘的韌帶置換手術，去年專心擔任打者，今年因賽季延後開打，才能在開季時以二刀流身分復出，今年的初登板日子也已選好，27日對上運動家。

大谷翔平總計5打數1安打，首安在1局上出現，一人出局、一壘有人之下，大谷翔平上場打擊，面對運動家先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）的95.7哩伸卡球，敲出中外野安打。

接下來4打席，大谷翔平都無功而返，兩次滾地球，靠野手選擇上壘，一次平飛球出局，9局上遭到三振，成為天使該局最後一個出局數，加上運動家也未得分，雙方以3：3進入延長賽。

這是大聯盟今年第一場延長賽，為了縮短比賽時間、盡快分出勝負，採取突破僵局制，二壘壘包需放上一人，大谷翔平成為史上第一個在大聯盟突破僵局制下，站上壘包的跑者，不過大谷忘記採取新制，聽到自己要站上二壘，趕緊脫下身上的長袖T恤。

Ohtani’s reaction when reminded he’s starting the inning on second base 😂 pic.twitter.com/LUarOXmqUa — A's on NBCS (@NBCSAthletics) July 25, 2020

運動家歐森（Matt Olson）用一發滿壘砲破解天使內野五人佈陣，一棒終結比賽，也是史上首場突破僵局制的贏家。 法新社

10局上，大谷翔平最終因隊友敲出一壘方向強勁滾地，在二、三壘間遭到夾殺，天使隊也未能得分；10局下運動家隊靠著一次觸身、一次四壞，擠成滿壘，歐森（Matt Olson）一發滿壘砲終結比賽。