MLB／大谷首安出爐燦笑 死在夾殺突破僵局第一人

天使隊日籍「投打二刀流」好手大谷翔平今天在開幕戰先發,擔任第三棒、指定打擊,首局首打席就敲出本季首安,上壘後露出燦爛微笑;天使與運動家隊打進延長賽,大谷也成為史上第一個突破僵局制跑者,不過天使最終以3:7輸球。

大谷在2018年進行右手肘的韌帶置換手術,去年專心擔任打者,今年因賽季延後開打,才能在開季時以二刀流身分復出,今年的初登板日子也已選好,27日對上運動家。

大谷翔平總計5打數1安打,首安在1局上出現,一人出局、一壘有人之下,大谷翔平上場打擊,面對運動家先發投手蒙塔斯(Frankie Montas)的95.7哩伸卡球,敲出中外野安打。

接下來4打席,大谷翔平都無功而返,兩次滾地球,靠野手選擇上壘,一次平飛球出局,9局上遭到三振,成為天使該局最後一個出局數,加上運動家也未得分,雙方以3:3進入延長賽。

這是大聯盟今年第一場延長賽,為了縮短比賽時間、盡快分出勝負,採取突破僵局制,二壘壘包需放上一人,大谷翔平成為史上第一個在大聯盟突破僵局制下,站上壘包的跑者,不過大谷忘記採取新制,聽到自己要站上二壘,趕緊脫下身上的長袖T恤。

Ohtani’s reaction when reminded he’s starting the inning on second base 😂 pic.twitter.com/LUarOXmqUa