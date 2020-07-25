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MLB／隊友大喊甘巴爹 秋山翔吾大聯盟首打席敲安
本季從日職轉戰大聯盟，紅人隊秋山翔吾在今年開幕戰雖未先發，不過代打首打席就敲出安打，首打點也跟著進帳，終場紅人隊以7：1擊敗老虎隊。
5局打完，紅人隊以4：1領先，6局下紅人攻占一、二壘，秋山翔吾上場代打厄文（Phillip Ervin），面對老虎隊第二任投手西斯涅羅（Jose Cisnero），敲出中外野安打，送回一分，在大聯盟的首打席一次完成兩項個人紀錄。
比賽後段秋山翔吾接替守備左外野，8局上演守備美技，不過8局再次上場打擊敲出二壘滾地出局，秋山的大聯盟首戰總計2打數1安打、1打點。
秋山翔吾表示：「我不習慣代打，不確定自己能不能有所貢獻。」另一個不太習慣的是在沒有觀眾之下出戰，秋山翔吾說：「我可以聽到隊友說『翔吾』、『甘巴爹』，意思是日文的加油，感覺很有趣。」
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