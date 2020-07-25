快訊

「論文門」遭控影武者 中山大學校長沈痛回應

丈夫下班回家才發現 彰化資源回收婦被割脖倒血泊送命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／筒香嘉智開幕戰開轟 日籍野手12年來第一人

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
光芒隊筒香嘉智在開幕戰就敲出首安，而且還是一發全壘打。 法新社
光芒隊筒香嘉智在開幕戰就敲出首安，而且還是一發全壘打。 法新社

今年從日職轉戰大聯盟，光芒隊筒香嘉智在開幕戰就敲出首安，而且還是一發全壘打，棒打藍鳥隊韓籍左投柳賢振，成為2008年以來第一位在開幕戰開轟的日籍野手，不過光芒隊以4：6輸球。

筒香嘉智今天被排在先發第三棒、三壘手，也是繼2003年松井秀喜、2008年福留孝介以來，第三位在開幕戰排進中心棒次的大聯盟日籍菜鳥打者。

面對藍鳥隊先發投手柳賢振，筒香嘉智前兩打席分別是滾地球出局、觸身球上壘，5局上2人出局、一壘有人，筒香嘉智從柳賢振手中敲出全壘打，大聯盟的首安、首轟、首打點、首得分一起進帳，此戰總計4打數1安打，有2次三振，打擊率2成50。

筒香嘉智成為2008年以來第一位在開幕戰開轟的日籍野手，不過光芒隊以4：6輸球。 法新社
筒香嘉智成為2008年以來第一位在開幕戰開轟的日籍野手，不過光芒隊以4：6輸球。 法新社

上一次在開幕戰開轟的日籍野手是2008年的福留孝介，筒香嘉智也是日籍球員在大聯盟初登板開轟的第五人，前有2004年的大都會隊松井稼頭央、2006年的水手隊城島健司、2008年小熊隊的福留孝介，以及2016年的道奇隊投手前田健太。

柳賢振先發投4.2局，被敲4安，包含1發全壘打，丟掉3分，有4次三振、3次保送，無關勝敗。

筒香嘉智 大聯盟 柳賢振

延伸閱讀

MLB／林子偉代打敲本季首安 紅襪開幕戰大勝金鶯

MLB／塞佩達斯致勝轟 創國聯DH制歷史

MLB／藍鳥隊找到家 新球季借用3A水牛城野牛主場

MLB／同定位為工具人 林子偉、張育成進開季名單

相關新聞

MLB／林子偉戴口罩代打敲首安 紅襪開幕戰大勝金鶯

紅襪隊今年開幕戰在主場迎戰金鶯隊，旅美台將林子偉帶著季前的好手感，在7局上場代打，立刻敲出本季首安，還策動一次雙殺，紅襪...

MLB／塞佩達斯致勝轟 創國聯DH制歷史

大都會隊「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）重回大聯盟賽場，今天在對費城人隊7局下轟出陽春砲，不僅幫助...

MLB／400萬人看開幕戰 創9年來例行賽收視紀錄

等待近4個月，大聯盟賽季終於重新開打，美職球迷有多期待？昨天的洋基隊對國民隊的開幕戰吸引了平均400萬人觀看，成為201...

MLB／筒香嘉智開幕戰開轟 日籍野手12年來第一人

今年從日職轉戰大聯盟，光芒隊筒香嘉智在開幕戰就敲出首安，而且還是一發全壘打，棒打藍鳥隊韓籍左投柳賢振，成為2008年以來...

MLB／藍鳥隊找到家 新球季借用3A水牛城野牛主場

被加拿大政府拒絕的多倫多藍鳥隊，終於找到今年球季的新家，3A水牛城野牛（Buffalo Bisons）的主場將成為藍鳥隊...

MLB／同定位為工具人 林子偉、張育成進開季名單

從春天等到夏天，大聯盟新球季終於在昨天揭開序幕，洋基、道奇隊兩支豪門球隊帶走開幕戰勝利；今起全面開打，旅美台將紅襪隊林子...

MLB／態度大轉變 貝茲賽前單膝跪地挺平權

道奇明星外野手貝茲（Mookie Betts）曾堅決反對唱國歌時單膝跪地，時隔許久態度大轉變，今天在對戰巨人賽前以跪姿唱國歌，反對種族不平等。 幾年前，NFL舊金山49人四分衛卡普尼克（Coli

MLB／江少慶無緣開季 美媒分析不在40人名單是主因

老虎近期公布開季30人名單，夏訓表現良好的江少慶暫時無緣登上大聯盟。對此，美國老虎專欄作家撰文，將其歸因於江少慶不在40人名單內。 作家哈定（Zane Harding）今日在老虎運動專欄媒體Bl

MLB／貝茲衝回開幕戰致勝分 道奇菜鳥飆100英哩火球

道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）臨時缺陣，頂替的菜鳥梅伊（Dustin May）飆出百哩火球，加上外野...

MLB／秀雷射肩阻殺球星 道奇休息室員工意外爆紅

美國職棒近一個月集訓，道奇球迷關注明星備戰外，焦點竟在一個小人物身上。他是外號「奇哥」的休息室職員，因上場湊人數，意外秀...

MLB／開幕戰因雨裁定 史丹頓開轟率洋基勝衛冕軍

大聯盟賽季今天終於正式開打，開幕戰洋基隊搶走去年世界大賽冠軍國民隊風采，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stant...

MLB／洋基、國民集體單膝下跪 傳達反種族歧視訴求

MLB終於在2019冠狀病毒疾病疫情中開打，在開幕戰交手的華盛頓國民、紐約洋基兩隊球員，賽前在球場上單膝下跪，聲援「黑人...

熱門新聞

中職／回來了！林哲瑄時隔一個月返一軍

籃球／受疫情影響放棄返美 林庭謙宣布轉戰職業

NBA／詹皇談無球迷比賽 新兵史密斯強調防守

中職／王躍霖、王維中從小到大當對手 最為難是媽媽

中職／披69號戰袍 張進德2.5年合約、月薪40萬加盟悍將

MLB／貝茲衝回開幕戰致勝分 道奇菜鳥飆100英哩火球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。