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MLB／筒香嘉智開幕戰開轟 日籍野手12年來第一人
今年從日職轉戰大聯盟，光芒隊筒香嘉智在開幕戰就敲出首安，而且還是一發全壘打，棒打藍鳥隊韓籍左投柳賢振，成為2008年以來第一位在開幕戰開轟的日籍野手，不過光芒隊以4：6輸球。
筒香嘉智今天被排在先發第三棒、三壘手，也是繼2003年松井秀喜、2008年福留孝介以來，第三位在開幕戰排進中心棒次的大聯盟日籍菜鳥打者。
面對藍鳥隊先發投手柳賢振，筒香嘉智前兩打席分別是滾地球出局、觸身球上壘，5局上2人出局、一壘有人，筒香嘉智從柳賢振手中敲出全壘打，大聯盟的首安、首轟、首打點、首得分一起進帳，此戰總計4打數1安打，有2次三振，打擊率2成50。
上一次在開幕戰開轟的日籍野手是2008年的福留孝介，筒香嘉智也是日籍球員在大聯盟初登板開轟的第五人，前有2004年的大都會隊松井稼頭央、2006年的水手隊城島健司、2008年小熊隊的福留孝介，以及2016年的道奇隊投手前田健太。
柳賢振先發投4.2局，被敲4安，包含1發全壘打，丟掉3分，有4次三振、3次保送，無關勝敗。
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