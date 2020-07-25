MLB／林子偉戴口罩代打敲首安 紅襪開幕戰大勝金鶯

紅襪隊今年開幕戰在主場迎戰金鶯隊，旅美台將林子偉帶著季前的好手感，在7局上場戴著口罩代打，立刻敲出本季首安，還策動一次雙殺，紅襪隊也以13：2擊敗金鶯隊。

紅襪隊在4局下靠著單局4支二壘安打，分別來自布萊德利（Jackie Bradley Jr.）、培拉薩（Jose Peraza）、馬丁尼茲（J.D. Martinez）、皮拉（Kevin Pillar），攻下4分，5局下對手奉送兩次四壞保送，加上5支安打串連，再攻下6分，早早將比數開。

紅襪隊以13：2領先進入7局下，2出局後林子偉代打波賈茲（Xander Bogaerts），面對右投海斯（David Hess），第2球就敲出右外野穿越安打，可惜下一棒敲出游擊方向滾地，林子偉在二壘出局，結束攻勢。

8局上林子偉也順勢接替波賈茲鎮守游擊防區，由於移防布陣，站在一、二壘間，剛好攔下史密斯（Dwight Smith Jr.）敲出的滾地球，短拋給進二壘補位的三壘手，再轉傳一壘，策動罕見的「6-5-3」雙殺。

紅襪全隊敲出17支安打，其中4人單場3支安打以上的演出，第九棒的培拉薩更是5打數4安打；先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）6局被敲5安、失1分的表現拿下開幕戰勝投。

林子偉今年春訓加上夏訓的打擊率高達4成09，中間因疫情中斷時選擇留在美國維持自主訓練，加上多練了一壘守備，成功以「工具人」身分進入紅襪隊開季30人名單；同樣進入開季名單的印地安人隊張育成，今天則未獲得上場機會。