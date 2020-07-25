MLB／400萬人看開幕戰 創9年來例行賽收視紀錄

等待近4個月，大聯盟賽季終於重新開打，美職球迷有多期待？昨天的洋基隊對國民隊的開幕戰吸引了平均400萬人觀看，成為2011年來收視率最高的大聯盟例行賽。

洋基隊昨天以4：1擊敗國民隊的開幕戰，平均400萬人觀看，最高峰有超過448萬名觀眾，締造ESPN近年轉播大聯盟開幕戰的收視紀錄，超越2017年小熊隊與紅雀隊之戰的370萬人，跟去年紅襪隊與水手隊之戰的120萬人相比，有了232%的成長。

當天另一場道奇隊擊敗巨人隊的比賽，比賽開打時已是美東時間的晚上10點，仍吸引276.4萬的平均觀看人數，創下ESPN在美東深夜時段的例行賽最高收視紀錄。

大聯盟例行賽最高收視紀錄則是2011年8月7日紅襪隊與洋基隊之戰，紅襪在9局下處於1：2落後，不過從洋基守護神李維拉手中打回追平分，最終10局延長賽以3：2逆轉勝，也靠著這一勝站上美聯東區龍頭，這場經典戰役吸引了470萬人觀看。