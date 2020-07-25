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MLB／藍鳥隊找到家 新球季借用3A水牛城野牛主場

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
多藍鳥隊，終於找到今年球季的新家，3A水牛城野牛（Buffalo Bisons）的主場將成為藍鳥隊的新主場。 路透社
多藍鳥隊，終於找到今年球季的新家，3A水牛城野牛（Buffalo Bisons）的主場將成為藍鳥隊的新主場。 路透社

被加拿大政府拒絕的多倫多藍鳥隊，終於找到今年球季的新家，3A水牛城野牛（Buffalo Bisons）的主場將成為藍鳥隊的新主場，只是仍有部分設施待整修。

加拿大政府為避免新冠肺炎疫情在美加間擴散，拒絕藍鳥隊使用原本在多倫多的主場羅傑斯中心，藍鳥隊原本找上匹茲堡海盜隊，打算共用主場，沒想到也被賓州政府拒絕。

藍鳥隊最終決定落腳紐約水牛城，改用自家3A球隊的主場作為大聯盟賽事使用，不過休息室需配合防疫規定擴大，球場照明設備也要升級，還需時間整修。

藍鳥隊本季首個主場系列賽原本是7月30日對上國民隊，不過因場地屆時無法準備好，將移往客場作戰，在水牛城主場的首戰，將是8月1日對費城人隊或是8月12日對馬林魚隊。

藍鳥 海盜 費城人

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MLB／加拿大政府不放行 藍鳥復賽確定要另覓主場

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