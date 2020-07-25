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MLB／塞佩達斯致勝轟 創國聯DH制歷史
大都會隊「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）重回大聯盟賽場，今天在對費城人隊7局下轟出陽春砲，不僅幫助球隊以1：0獲勝，更締造「國聯指定打擊制」的歷史紀錄。
塞佩達斯近來多受傷病困擾，去年更因在自家牧場發生意外造成左腳踝骨折、賽季提前報銷，本季薪水也從2950萬美元，被砍到剩下1100萬美元，不過今年球季因疫情延後，加上國聯採取指定打擊制，讓塞佩達斯有機會為球隊貢獻。
大都會與費城人隊打線都被封鎖，兩隊合計僅敲出9支安打，7局下塞佩達斯從馬丁（Chris Martin）手中敲出左外野全壘打，終於打破僵局，這也是他自2018年7月20日以來的大聯盟首轟。
過去國聯球隊只有在跨聯盟賽事才會啟用指定打擊，在今年的特殊情況下，塞佩達斯這一轟，成為史上第一次兩支國聯球隊交戰時有指定打擊敲出全壘打。
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