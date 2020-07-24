MLB／態度大轉變 貝茲賽前單膝跪地挺平權

道奇明星外野手貝茲（Mookie Betts）曾堅決反對唱國歌時單膝跪地，時隔許久態度大轉變，今天在對戰巨人賽前以跪姿唱國歌，反對種族不平等。

幾年前，NFL舊金山49人四分衛卡普尼克（Colin Kaepernick），因不滿社會不公，抗議警察過度執法，選擇在開賽前單膝跪地唱國歌，引起軒然大波。當時貝茲斥責該行為，認為應該站著唱國歌對那些報效國家的軍警表示尊重。

時過境遷，面對相同的處境，貝茲有了不同的想法及做法，這次他選擇站在較為弱勢的一方。除了貝茲，巨人也有多名球員以行動支持，包括新任教練凱普勒（Gabe Kapler）都選擇單膝下跪聽完整首國歌。

對於自己多年前稍欠思慮的做法，貝茲表示：「我當時不夠成熟。我認錯。這次我需要展現更成熟的態度，我知道我爸當過兵，我也不可能侮辱國旗，可是這個世界需要改變，而且單膝跪地並沒有針對軍警的意思。」

不只自己改觀，貝茲也希望能有越來越多人加入行列，對此他表示：「我覺得單膝下跪彰顯出社會需要改變。」