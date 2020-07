MLB／江少慶無緣開季 美媒分析不在40人名單是主因

老虎近期公布開季30人名單,夏訓表現良好的江少慶暫時無緣登上大聯盟。對此,美國老虎專欄作家撰文,將其歸因於江少慶不在40人名單內。

作家哈定(Zane Harding)今日在老虎運動專欄媒體Bless You Boys刊登30人名單分析文,其中對江少慶沒有入選感到相當驚訝,仍客觀指出若要把江少慶放進開季名單,球隊必須割愛其他40人名單內的球員,這樣一來可能會讓這些球員無故被撿走。

哈定也補充:「老虎的這份名單,明顯看得出來他們不想放棄40人名單中的任何球員。」

儘管短暫錯失站上大聯盟的機會,江少慶夏訓的表現還是大獲好評。哈定點出江少慶多半獲得正面評價,甚至名單公布前一天的比賽也投得有聲有色。

不只哈定給予江少慶肯定,美國不少球迷也在推特上打抱不平,表示:「不認為阿拉札爾(Dario Agrazal)比江少慶好欸」、「江少慶應該頂替施萊伯(John Schreiber)」

I think they are making some mistakes... I'd take Ramirez over Burrows. Chiang over Schrieber. Norris over Funkhouser. Willi Castro over Lugo. Derek Hill over Christin Stewart.



Though, I'm sure all of those players will get time on the 26-man pool this year.