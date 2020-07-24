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MLB／江少慶無緣開季 美媒分析不在40人名單是主因

聯合新聞網 / 綜合報導
美作家撰文分析江少慶無緣開季名單原因，亦有網友為江少慶抱不平。 美聯社資料照
美作家撰文分析江少慶無緣開季名單原因，亦有網友為江少慶抱不平。 美聯社資料照

老虎近期公布開季30人名單，夏訓表現良好的江少慶暫時無緣登上大聯盟。對此，美國老虎專欄作家撰文，將其歸因於江少慶不在40人名單內。

作家哈定（Zane Harding）今日在老虎運動專欄媒體Bless You Boys刊登30人名單分析文，其中對江少慶沒有入選感到相當驚訝，仍客觀指出若要把江少慶放進開季名單，球隊必須割愛其他40人名單內的球員，這樣一來可能會讓這些球員無故被撿走。

哈定也補充：「老虎的這份名單，明顯看得出來他們不想放棄40人名單中的任何球員。」

儘管短暫錯失站上大聯盟的機會，江少慶夏訓的表現還是大獲好評。哈定點出江少慶多半獲得正面評價，甚至名單公布前一天的比賽也投得有聲有色。

不只哈定給予江少慶肯定，美國不少球迷也在推特上打抱不平，表示：「不認為阿拉札爾（Dario Agrazal）比江少慶好欸」、「江少慶應該頂替施萊伯（John Schreiber）」

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