快訊

台北39.7度！熱到刷新4歷史紀錄 氣象局：恐更高溫

桃園「XPark」水族館首日搶票 一開放系統被塞爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／貝茲衝回開幕戰致勝分 道奇菜鳥飆100英哩火球

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
貝茲轉隊道奇首戰就展現價值，靠著精湛的跑壘技巧跑回致勝分，也開啟球隊在第七局的5分大局。 路透社
貝茲轉隊道奇首戰就展現價值，靠著精湛的跑壘技巧跑回致勝分，也開啟球隊在第七局的5分大局。 路透社

道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）臨時缺陣，頂替的菜鳥梅伊（Dustin May）飆出百哩火球，加上外野手赫南德茲（Enrique Hernandez）4安打、5打點的貢獻，在開幕戰以8：1擊敗巨人隊。

頂替克蕭的菜鳥梅伊表現有板有眼，飆出招牌100mph火球。 美聯社
頂替克蕭的菜鳥梅伊表現有板有眼，飆出招牌100mph火球。 美聯社

梅伊原本不在開季30人名單內，因克蕭背部緊繃，緊急替補先發，雖被敲出7支安打，不過4.1局僅失1分，且球速多在97、98哩之間，最快來到100哩（約160公里）。

巨人隊雖在3局上靠著山多瓦（Pablo Sandoval）高飛犧牲打率先得分，不過道奇隊赫南德茲先在4局下敲安追平，7局下更攻下5分大局，赫南德茲8局下再補上兩分砲拉開差距。

剛與道奇隊簽下12年大約的貝茲（Mookie Betts），在7局下敲出轉隊首安，並藉著二壘滾地球奮力衝回本壘，得到超前分，開啟球隊攻勢。

道奇工具人赫南德茲今日猛打賞還包辦5分打點！ 路透社
道奇工具人赫南德茲今日猛打賞還包辦5分打點！ 路透社

道奇與巨人兩隊賽前跟進單膝跪地，表達平權訴求。 法新社
道奇與巨人兩隊賽前跟進單膝跪地，表達平權訴求。 法新社

赫南德茲 道奇 克蕭

延伸閱讀

MLB／秀雷射肩阻殺球星 道奇休息室員工意外爆紅

MLB／克蕭背部緊繃又錯過開幕戰 道奇菜鳥扛先發

MLB／史上第二大約 道奇與貝茲續約12年108億

道奇想重回世界大賽 新投打雙雄成關鍵

相關新聞

MLB／開幕戰因雨裁定 史丹頓開轟率洋基勝衛冕軍

大聯盟賽季今天終於正式開打，開幕戰洋基隊搶走去年世界大賽冠軍國民隊風采，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stant...

MLB／貝茲衝回開幕戰致勝分 道奇菜鳥飆100英哩火球

道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）臨時缺陣，頂替的菜鳥梅伊（Dustin May）飆出百哩火球，加上外野...

MLB／林子偉、張育成同進開季名單 2016年後台將再攜手

大聯盟今年球季終於在疫情中開打，旅美台將共有兩人進入開季名單，繼印地安人隊張育成之後，紅襪隊公布的名單中也看見林子偉的名...

MLB／強襲球爆頭有陰影 田中將大決定整季戴護板

模擬賽被隊友史丹頓（Giancarlo Stanton）強襲球擊中頭部的陰影還在，洋基隊日籍投手田中將大決定今年球季投球...

MLB／季後賽擴編本季限定 16隊9月底開打

大聯盟今年賽季因疫情縮水，不過季後賽將變得更長，大聯盟今天宣布，季後賽將擴增至16隊，不過僅限今年，明年將恢復為原本的1...

MLB／秀雷射肩阻殺球星 道奇休息室員工意外爆紅

美國職棒近一個月集訓，道奇球迷關注明星備戰外，焦點竟在一個小人物身上。他是外號「奇哥」的休息室職員，因上場湊人數，意外秀...

MLB／洋基、國民集體單膝下跪 傳達反種族歧視訴求

MLB終於在2019冠狀病毒疾病疫情中開打，在開幕戰交手的華盛頓國民、紐約洋基兩隊球員，賽前在球場上單膝下跪，聲援「黑人...

MLB／國民隊索托確診新冠肺炎 缺席開幕戰

國民隊強打新星索托（Juan Soto）確診新冠肺炎，缺席今晚與洋基隊的大聯盟開幕戰，總經理瑞佐（Mike Rizzo）...

MLB／克蕭背部緊繃又錯過開幕戰 道奇菜鳥扛先發

道奇隊新人梅伊（Dustin May）原本都已準備到陪練隊報到，沒想到開幕戰先發投手克蕭（Clayton Kershaw...

MLB／張育成進開季名單 教頭：不想懲罰他

大聯盟季賽今天開打，效力印地安人隊的台灣野手張育成，首度隨隊開季，進入卅人名單；印地安人在台灣時間明天上午七時迎戰皇家隊...

MLB／江少慶無緣隨隊開季 被下放陪練隊

大聯盟明天開季，效力老虎隊台灣投手江少慶無緣隨隊開季，沒有被放進開季30人名單，下放到陪練隊（訓練基地）等待機會。

MLB／江少慶投1局飆2K 官網大讚曲球、滑球「噁心」

美國職棒大聯盟即將於明天開打，今天為夏訓最後一天，老虎隊投手江少慶登板對紅人隊中繼，投1局飆出2次三振，大聯盟官網記者稱...

熱門新聞

NBA／湖人雙星僅打半場 小柯瑞神準逆轉湖人

中職／3天神速簽下張進德 富邦悍將舉行記者會

MLB／強襲球爆頭有陰影 田中將大決定整季戴護板

進化版羅德曼 哈瑞爾是珍貴的怪物前鋒

MLB／開幕戰因雨裁定 史丹頓開轟率洋基勝衛冕軍

MLB／江少慶無緣隨隊開季 被下放陪練隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。