MLB／貝茲衝回開幕戰致勝分 道奇菜鳥飆100英哩火球

道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）臨時缺陣，頂替的菜鳥梅伊（Dustin May）飆出百哩火球，加上外野手赫南德茲（Enrique Hernandez）4安打、5打點的貢獻，在開幕戰以8：1擊敗巨人隊。

頂替克蕭的菜鳥梅伊表現有板有眼，飆出招牌100mph火球。 美聯社

梅伊原本不在開季30人名單內，因克蕭背部緊繃，緊急替補先發，雖被敲出7支安打，不過4.1局僅失1分，且球速多在97、98哩之間，最快來到100哩（約160公里）。

巨人隊雖在3局上靠著山多瓦（Pablo Sandoval）高飛犧牲打率先得分，不過道奇隊赫南德茲先在4局下敲安追平，7局下更攻下5分大局，赫南德茲8局下再補上兩分砲拉開差距。

剛與道奇隊簽下12年大約的貝茲（Mookie Betts），在7局下敲出轉隊首安，並藉著二壘滾地球奮力衝回本壘，得到超前分，開啟球隊攻勢。

道奇工具人赫南德茲今日猛打賞還包辦5分打點！ 路透社