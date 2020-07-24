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MLB／開幕戰因雨裁定 史丹頓開轟率洋基勝衛冕軍

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
「怪力男」史丹頓從薛則手中敲出大聯盟本季第一轟。 美聯社
「怪力男」史丹頓從薛則手中敲出大聯盟本季第一轟。 美聯社

大聯盟賽季今天終於正式開打，開幕戰洋基隊搶走去年世界大賽冠軍國民隊風采，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）敲出大聯盟本季第一轟，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）則以5局失1分的表現，帶領洋基以4：1奪勝。

「美國版陳時中」佛西為開幕戰開球。 美聯社
「美國版陳時中」佛西為開幕戰開球。 美聯社

國民隊賽前邀請「美版陳時中」、白宮防疫團隊成員的佛西（Anthony Fauci）博士開球，希望透過佛西的開球來為這個特殊的賽季帶來不同的象徵意義，不過佛西不小心開出大暴投，球的落點遠遠偏離本壘板。

兩隊球員也在賽前演奏國歌時，全數單膝下跪，共同手持黑絲帶，聲援反種族歧視運動，球衣袖口上繡著2個標籤，「黑人的命也是命」、「一起改變」。

洋基與國民賽前集體單膝下跪表達平權訴求。 美聯社
洋基與國民賽前集體單膝下跪表達平權訴求。 美聯社

洋基在1局上就靠著史丹頓一發459呎遠的全壘打，攻下2分，5局上的第4分也是由史丹頓安打敲回，史丹頓表示：「重新回到球場，在世界最高殿堂競技，只可惜沒有球迷在場，不過競爭強度跟比賽風格還是全世界最棒的。」

國民在1局下雖然靠著伊頓（Adam Eaton）的陽春砲追分，不過也是洋基先發投手柯爾唯一被敲出的安打，總計投完5局送出5次三振，失1分。

比賽進行到6局上時，球場下起大雨，天空還出現閃電。 美聯社
比賽進行到6局上時，球場下起大雨，天空還出現閃電。 美聯社

比賽進行到6局上時，球場下起大雨，比賽中斷約2小時後，宣布因雨裁定，由洋基隊勝出，柯爾拿下轉隊洋基後的首勝，也是個人例行賽跨季17連勝。

國民塞揚強投薛則（Max Scherzer）先發5.1局，雖然送出11次三振，不過也有4次保送，被敲6支安打，丟掉4分吞下敗投。

柯爾果然沒有讓洋基失望，首戰就繳出5局1安只丟1分表現。 美聯社
柯爾果然沒有讓洋基失望，首戰就繳出5局1安只丟1分表現。 美聯社

薛則雖然送出11次三振，不過也有4次保送，被敲6支安打，尤其被史丹頓打回3分成為重傷害。 美聯社
薛則雖然送出11次三振，不過也有4次保送，被敲6支安打，尤其被史丹頓打回3分成為重傷害。 美聯社

洋基 國民 史丹頓

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