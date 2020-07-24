MLB／開幕戰因雨裁定 史丹頓開轟率洋基勝衛冕軍
大聯盟賽季今天終於正式開打，開幕戰洋基隊搶走去年世界大賽冠軍國民隊風采，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）敲出大聯盟本季第一轟，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）則以5局失1分的表現，帶領洋基以4：1奪勝。
國民隊賽前邀請「美版陳時中」、白宮防疫團隊成員的佛西（Anthony Fauci）博士開球，希望透過佛西的開球來為這個特殊的賽季帶來不同的象徵意義，不過佛西不小心開出大暴投，球的落點遠遠偏離本壘板。
兩隊球員也在賽前演奏國歌時，全數單膝下跪，共同手持黑絲帶，聲援反種族歧視運動，球衣袖口上繡著2個標籤，「黑人的命也是命」、「一起改變」。
洋基在1局上就靠著史丹頓一發459呎遠的全壘打，攻下2分，5局上的第4分也是由史丹頓安打敲回，史丹頓表示：「重新回到球場，在世界最高殿堂競技，只可惜沒有球迷在場，不過競爭強度跟比賽風格還是全世界最棒的。」
國民在1局下雖然靠著伊頓（Adam Eaton）的陽春砲追分，不過也是洋基先發投手柯爾唯一被敲出的安打，總計投完5局送出5次三振，失1分。
比賽進行到6局上時，球場下起大雨，比賽中斷約2小時後，宣布因雨裁定，由洋基隊勝出，柯爾拿下轉隊洋基後的首勝，也是個人例行賽跨季17連勝。
國民塞揚強投薛則（Max Scherzer）先發5.1局，雖然送出11次三振，不過也有4次保送，被敲6支安打，丟掉4分吞下敗投。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言