MLB／季後賽擴編本季限定 16隊9月底開打

大聯盟今年賽季因疫情縮水，不過季後賽將變得更長，大聯盟今天宣布，季後賽將擴增至16隊，不過僅限今年，明年將恢復為原本的10隊規模。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天宣布，聯盟與球員工會達成共識，將季後賽擴編，「今年球季將是短跑般的新模式，很期待季後賽能有更多球隊的球迷參與。」

16隊的季後賽怎麼打？美聯、國聯3個分區的第一、第二名，以及兩聯盟的外卡前兩名可獲得季後賽門票，第一輪採取三戰兩勝制，由第1種子對上第8、第2對第7、第3對第6、第4對第5。

第二輪採五戰三勝，聯盟冠軍賽及世界大賽則為七戰四勝，種子序高的球隊可享有主場優勢，前三種子為分區第一依戰績排序，第4至6則由分區第二排序，外卡則為第7、8種子。

季後賽預計於美國時間9月29日開打，詳細時程仍待公布，球員預期共可獲得5000萬美元（約台幣14.7億元）的分潤。