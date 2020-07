MLB／秀雷射肩阻殺球星 道奇休息室員工意外爆紅

美國職棒近一個月集訓,道奇球迷關注明星備戰外,焦點竟在一個小人物身上。他是外號「奇哥」的休息室職員,因上場湊人數,意外秀了「雷射肩」美技。

疫情籠罩之下,大聯盟開幕戰延了4個月,今天終於開打。過去一個月洛杉磯道奇隊在主場夏訓,分組對抗賽時,在球隊待了12年、從球僮做到職員的「奇哥」因職業級的守備爆紅。

球員叫他「奇哥」(Chico),艾雷拉(FranciscoHerrera)從2008年開始當球僮,最初負責撿球棒、撿球,現在是休息室幫手,協助球員處理日常事務,管理球具、送洗球衣、整理浴室、準備餐點等。

球隊把這現象叫「奇哥傳說」。起因是疫情影響加上傷兵,球隊人手不足,為了分組對抗,把平時兼任餵球的奇哥派去守左外野。結果這個「湊人數」的素人,反而成為球迷歡呼對象。

奇哥11日從外野深處接殺飛球之後,長傳二壘,把搶攻壘包的跑者泰勒(Chris Taylor)觸殺出局。他14日締造驚奇的雙殺,先在全壘打牆前接下險球,撞牆之後轉身,長距離把球送回內野,經隊友接力,殺到回壘不及的跑者。

