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MLB／秀雷射肩阻殺球星 道奇休息室員工意外爆紅

中央社 / 洛杉磯23日專電
道奇外號「奇哥」的休息室職員，因上場湊人數，意外秀了「雷射肩」美技。 截圖自道奇官方推特
道奇外號「奇哥」的休息室職員，因上場湊人數，意外秀了「雷射肩」美技。 截圖自道奇官方推特

美國職棒近一個月集訓，道奇球迷關注明星備戰外，焦點竟在一個小人物身上。他是外號「奇哥」的休息室職員，因上場湊人數，意外秀了「雷射肩」美技。

疫情籠罩之下，大聯盟開幕戰延了4個月，今天終於開打。過去一個月洛杉磯道奇隊在主場夏訓，分組對抗賽時，在球隊待了12年、從球僮做到職員的「奇哥」因職業級的守備爆紅。

球員叫他「奇哥」（Chico），艾雷拉（FranciscoHerrera）從2008年開始當球僮，最初負責撿球棒、撿球，現在是休息室幫手，協助球員處理日常事務，管理球具、送洗球衣、整理浴室、準備餐點等。

球隊把這現象叫「奇哥傳說」。起因是疫情影響加上傷兵，球隊人手不足，為了分組對抗，把平時兼任餵球的奇哥派去守左外野。結果這個「湊人數」的素人，反而成為球迷歡呼對象。

奇哥11日從外野深處接殺飛球之後，長傳二壘，把搶攻壘包的跑者泰勒（Chris Taylor）觸殺出局。他14日締造驚奇的雙殺，先在全壘打牆前接下險球，撞牆之後轉身，長距離把球送回內野，經隊友接力，殺到回壘不及的跑者。

現在奇哥不只是球員喜愛的幕後幫手，連球迷都想要看他打球。「別想在奇哥面前跑」成了球迷的熱門標籤，明星三壘手特納（Justin Turner）變成奇哥粉絲，訂製T恤印上「讓奇哥打擊」。

原來奇哥有棒球底子，大學時代守游擊。最初進道奇當球僮，8年前他在教練推薦之下，參與測試，後來沒有得到合約，不過他繼續留在球隊工作，處理庶務外也協助傳接球、當餵球投手。

奇哥爆紅之後，球迷找出2010年他在界外區當球僮時，伸長手臂在觀眾席上接住強勁平飛球的一幕。這美技堪稱球僮界的金手套，救了一個小孩免於被球打到。畫面中看到，當時場上的道奇投手正是來自台灣的郭泓志。

大聯盟頻道MLB TV、洛杉磯時報先後訪問了這個非球星的球場工作人員，要他談走紅的滋味。總教練羅伯茲（Dave Roberts）則一直被記者問「什麼時候派奇哥上場打擊」。

羅伯茲談到奇哥現象說：「他在休息室裡工作，我很欣賞他，把球員照顧得服服貼貼，還幫我們上去守左外野。雖然好像趣味花絮，但他很認真看待這件事，帶給球隊不一樣的氣氛。」

不過，羅伯茲最後沒有順應民意、讓奇哥上去打擊，他保持帶兵的嚴肅態度，講得坦白「開幕日越來越近，對大聯盟級的投手來說，對戰一個休息室員工沒有多大好處」。

羅伯茲 大聯盟

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