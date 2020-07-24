快訊

台北38.2度！熱刷新4歷史紀錄 氣象局：恐更高溫

搥心肝！20分之1的威力彩憾事 4注中貳獎和25億擦身過

MLB／洋基、國民集體單膝下跪 傳達反種族歧視訴求

中央社 / 華盛頓23日綜合外電報導
Yankees Nationals Baseball The New York Yankees and the Washington Nationals put down a black ribbon and take a knee to honor Black Lives Matter before playing an opening day baseball game at Nationals Park, Thursday, July 23, 2020, in Washington. (AP Photo/Andrew Harnik) 美聯社
Yankees Nationals Baseball The New York Yankees and the Washington Nationals put down a black ribbon and take a knee to honor Black Lives Matter before playing an opening day baseball game at Nationals Park, Thursday, July 23, 2020, in Washington. (AP Photo/Andrew Harnik) 美聯社

MLB終於在2019冠狀病毒疾病疫情中開打，在開幕戰交手的華盛頓國民、紐約洋基兩隊球員，賽前在球場上單膝下跪，聲援「黑人的命也是命」反種族歧視運動。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，迫使原定3月底開打的美國職棒大聯盟MLB延宕至今，賽程也「縮水」成每隊只打60場例行賽（約為原本的1/3）。

今天的開幕戰由尋求衛冕的華盛頓國民，主場迎戰紐約洋基，賽前兩隊球員在本壘板往一、三壘壘線各自成列，但共同舉著黑色長布條，隨後雙方球員單膝下跪。

此時，由美國黑人影星摩根費里曼（MorganFreeman）錄製、關注社會不公的談話，透過球場播音設備播放。

在單膝下跪20秒後，全體球員起立唱國歌。

5月25日，手無寸鐵的非裔美籍男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼阿波利斯（Minneapolis）遭逮捕的過程中，因為白人員警以膝蓋壓頸的方式壓制他，讓他最後命喪在執法者手中，這引發全美、甚至全球抗議種族歧視、警察暴行的示威浪潮。

在示威活動開始後幾週，單膝下跪已然成為齊心為「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動發聲而為人熟知的動作，包括全球的示威民眾、職業運動員也都參與其中。

2016年，前美式足球聯盟（NFL）球員卡珀尼克（Colin Kaepernick）首開先河，為了抗議種族歧視帶來的不公不義，選擇以單膝下跪表達訴求。

國民 MLB

延伸閱讀

MLB／國民隊索托確診新冠肺炎 缺席開幕戰

MLB／強襲球爆頭有陰影 田中將大決定整季戴護板

MLB／林子偉、張育成同進開季名單 2016年後台將再攜手

MLB／克蕭背部緊繃又錯過開幕戰 道奇菜鳥扛先發

相關新聞

MLB／開幕戰因雨裁定 史丹頓開轟率洋基勝衛冕軍

大聯盟賽季今天終於正式開打，開幕戰洋基隊搶走去年世界大賽冠軍國民隊風采，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stant...

MLB／林子偉、張育成同進開季名單 2016年後台將再攜手

大聯盟今年球季終於在疫情中開打，旅美台將共有兩人進入開季名單，繼印地安人隊張育成之後，紅襪隊公布的名單中也看見林子偉的名...

MLB／克蕭背部緊繃又錯過開幕戰 道奇菜鳥扛先發

道奇隊新人梅伊（Dustin May）原本都已準備到陪練隊報到，沒想到開幕戰先發投手克蕭（Clayton Kershaw...

MLB／強襲球爆頭有陰影 田中將大決定整季戴護板

模擬賽被隊友史丹頓（Giancarlo Stanton）強襲球擊中頭部的陰影還在，洋基隊日籍投手田中將大決定今年球季投球...

MLB／季後賽擴編本季限定 16隊9月底開打

大聯盟今年賽季因疫情縮水，不過季後賽將變得更長，大聯盟今天宣布，季後賽將擴增至16隊，不過僅限今年，明年將恢復為原本的1...

MLB／洋基、國民集體單膝下跪 傳達反種族歧視訴求

MLB終於在2019冠狀病毒疾病疫情中開打，在開幕戰交手的華盛頓國民、紐約洋基兩隊球員，賽前在球場上單膝下跪，聲援「黑人...

MLB／國民隊索托確診新冠肺炎 缺席開幕戰

國民隊強打新星索托（Juan Soto）確診新冠肺炎，缺席今晚與洋基隊的大聯盟開幕戰，總經理瑞佐（Mike Rizzo）...

MLB／張育成進開季名單 教頭：不想懲罰他

大聯盟季賽今天開打，效力印地安人隊的台灣野手張育成，首度隨隊開季，進入卅人名單；印地安人在台灣時間明天上午七時迎戰皇家隊...

MLB／江少慶無緣隨隊開季 被下放陪練隊

大聯盟明天開季，效力老虎隊台灣投手江少慶無緣隨隊開季，沒有被放進開季30人名單，下放到陪練隊（訓練基地）等待機會。

MLB／江少慶投1局飆2K 官網大讚曲球、滑球「噁心」

美國職棒大聯盟即將於明天開打，今天為夏訓最後一天，老虎隊投手江少慶登板對紅人隊中繼，投1局飆出2次三振，大聯盟官網記者稱...

MLB／匹茲堡也不願收留藍鳥 柳賢振坦言狀況艱困

在美國新冠肺炎疫情近來有轉於惡化的情況下，即將在明天開打的大聯盟新賽季也同時受到影響，尤其是身為大聯盟唯一一支境外球隊的...

MLB／史上第二大約 道奇與貝茲續約12年108億

洛杉磯道奇在今天宣布與明星外野手貝茲（Mookie Betts）續簽12年大約，雖然雙方都未公佈合約詳細數字，不過據美國...

熱門新聞

MLB／江少慶投1局飆2K 官網大讚曲球、滑球「噁心」

NBA／初試啼聲一鳴驚人 金塊菜鳥賽後接受藥檢

NBA／湖人雙星僅打半場 小柯瑞神準逆轉湖人

中職／上半季比賽球太彈 下半季確定更換係數

NBA／稱拓荒者經驗豐富深具威脅 湖人格林：首輪要避開

NBA／金塊「死亡五大」陣容吸睛 莫雷推特幽默回應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。