MLB／洋基、國民集體單膝下跪 傳達反種族歧視訴求
MLB終於在2019冠狀病毒疾病疫情中開打，在開幕戰交手的華盛頓國民、紐約洋基兩隊球員，賽前在球場上單膝下跪，聲援「黑人的命也是命」反種族歧視運動。
2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，迫使原定3月底開打的美國職棒大聯盟MLB延宕至今，賽程也「縮水」成每隊只打60場例行賽（約為原本的1/3）。
今天的開幕戰由尋求衛冕的華盛頓國民，主場迎戰紐約洋基，賽前兩隊球員在本壘板往一、三壘壘線各自成列，但共同舉著黑色長布條，隨後雙方球員單膝下跪。
此時，由美國黑人影星摩根費里曼（MorganFreeman）錄製、關注社會不公的談話，透過球場播音設備播放。
在單膝下跪20秒後，全體球員起立唱國歌。
5月25日，手無寸鐵的非裔美籍男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼阿波利斯（Minneapolis）遭逮捕的過程中，因為白人員警以膝蓋壓頸的方式壓制他，讓他最後命喪在執法者手中，這引發全美、甚至全球抗議種族歧視、警察暴行的示威浪潮。
在示威活動開始後幾週，單膝下跪已然成為齊心為「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動發聲而為人熟知的動作，包括全球的示威民眾、職業運動員也都參與其中。
2016年，前美式足球聯盟（NFL）球員卡珀尼克（Colin Kaepernick）首開先河，為了抗議種族歧視帶來的不公不義，選擇以單膝下跪表達訴求。
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