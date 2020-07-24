MLB／國民隊索托確診新冠肺炎 缺席開幕戰

國民隊強打新星索托（Juan Soto）確診新冠肺炎，缺席今晚與洋基隊的大聯盟開幕戰，總經理瑞佐（Mike Rizzo）表示，索托並無症狀，而陣中其他球員也未被檢測出感染。

索托從30人名單被移往新冠肺炎傷兵名單，根據大聯盟防疫規定，被確診新冠肺炎的球員，需等到2次檢測為陰性後才能回歸，瑞佐說：「我們會找到替代人選。」不過開季少了這門去年34轟、110分打點的大砲，對國民隊是一大損失。

「聽到索托確診時，我大受打擊。」總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）說：「很不幸他感染了，在開幕戰發生，這對我們也是不好的時間點，我知道索托今天很想上場，只希望他盡快康復。」

去年拿下世界大賽冠軍的國民隊，原本期待從開幕戰有好的開始，馬丁尼茲說：「我今天起床時還很興奮，又有棒球可以打了，結果我就收到他確診的消息，沒有索托真的很傷。」