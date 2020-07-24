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MLB／克蕭背部緊繃又錯過開幕戰 道奇菜鳥扛先發
道奇隊新人梅伊（Dustin May）原本都已準備到陪練隊報到，沒想到開幕戰先發投手克蕭（Clayton Kershaw）背部出狀況，緊急換人先發，讓梅伊意外成為1981年以來，道奇隊再度出現開幕戰菜鳥先發。
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，克蕭兩天前在重訓時感到背部緊繃，經過治療後仍不宜冒險，因此將他放進傷兵名單，錯過個人第9次的開幕戰先發任務。
克蕭去年也因左肩發炎，開幕被放在傷兵名單，改由當時的隊友柳賢振扛起開幕戰先發，羅伯茲說：「開幕戰先發對他意義重大，不能體驗第9次開幕戰先發，我很為他難過。」
22歲的梅伊在2016年選秀會第三輪被道奇隊選中，去年在大聯盟先發14場，4場先發，拿下2勝3敗，防禦率3.63，原本並未進入開季30人名單，在道奇隊不想打亂先發之下，被緊急叫來頂替。
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