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MLB／林子偉、張育成同進開季名單 2016年後台將再攜手

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
繼印地安人隊張育成之後，紅襪隊公布的名單中也看見林子偉的名字，這是繼2016年後再度有兩名台將同在大聯盟開季。 歐新社
繼印地安人隊張育成之後，紅襪隊公布的名單中也看見林子偉的名字，這是繼2016年後再度有兩名台將同在大聯盟開季。 歐新社

大聯盟今年球季終於在疫情中開打，旅美台將共有兩人進入開季名單，繼印地安人隊張育成之後，紅襪隊公布的名單中也看見林子偉的名字，這是繼2016年後再度有兩名台將同在大聯盟開季，而且都是新面孔，旅美新世代成形。

紅襪隊今天公布開季30人名單，投手占了15人，捕手3人，外野手5人，7名內野手當中，林子偉也在其中，林子偉今年已無選擇權，若未進入開季名單，須透過讓渡程序才能被下放。

林子偉今年在春訓加夏訓的打擊率為4成09，原本就守過二壘、三壘、游擊、外野的他，今年又加練一壘守備，也在實戰中登場，為搶進開季名單增添優勢。

林子偉與張育成都是生涯首度入選大聯盟開季名單，老虎隊江少慶與遊騎兵隊黃暐傑則被下放至陪練隊，等待升遷機會，今年球季因疫情關係，小聯盟關閉之下，大聯盟另立陪練隊，作為傷兵、調度之用。

台灣球員近年多靠陳偉殷一人卡位開季名單，上一次有兩人在開季站上大聯盟，已是2016年皇家隊的王建民以及馬林魚隊的陳偉殷，最多人的一次則是2008年洋基隊的王建民以及道奇隊的郭泓志、胡金龍。

林子偉 大聯盟 張育成

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