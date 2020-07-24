聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／強襲球爆頭有陰影 田中將大決定整季戴護板
模擬賽被隊友史丹頓（Giancarlo Stanton）強襲球擊中頭部的陰影還在，洋基隊日籍投手田中將大決定今年球季投球時，要在球帽中加上護板。
田中將大兩天前在打擊練習中練投了20顆球，這是他在意外發生後首次練投，也試著在球帽中加上護板，田中將大表示：「一開始試戴感覺沒有任何不適，所以我試著在投實戰打擊練習時戴著，也沒什麼問題。」
這塊安裝在球帽內的護板，材質為碳纖維，重量約30克，長19公分、寬10公分，厚度約0.5公分，可安裝在球帽的一側，由「Safer Sports Technologies」提供給洋基隊使用，先前的投手用防護帽因重量、尺寸過於笨重，不受到投手青睞。
目前約有6名大聯盟投手使用同樣的防護板，田中將大說：「我相信投手對於使用防護帽有自己的偏好，不過就像我剛說的，試戴起來沒什麼不舒服，我可能會推薦給其他有興趣的投手。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言