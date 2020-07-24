MLB／強襲球爆頭有陰影 田中將大決定整季戴護板

模擬賽被隊友史丹頓（Giancarlo Stanton）強襲球擊中頭部的陰影還在，洋基隊日籍投手田中將大決定今年球季投球時，要在球帽中加上護板。

田中將大兩天前在打擊練習中練投了20顆球，這是他在意外發生後首次練投，也試著在球帽中加上護板，田中將大表示：「一開始試戴感覺沒有任何不適，所以我試著在投實戰打擊練習時戴著，也沒什麼問題。」

這塊安裝在球帽內的護板，材質為碳纖維，重量約30克，長19公分、寬10公分，厚度約0.5公分，可安裝在球帽的一側，由「Safer Sports Technologies」提供給洋基隊使用，先前的投手用防護帽因重量、尺寸過於笨重，不受到投手青睞。

目前約有6名大聯盟投手使用同樣的防護板，田中將大說：「我相信投手對於使用防護帽有自己的偏好，不過就像我剛說的，試戴起來沒什麼不舒服，我可能會推薦給其他有興趣的投手。」