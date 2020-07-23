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MLB／江少慶投1局飆2K 官網大讚曲球、滑球「噁心」
美國職棒大聯盟即將於明天開打，今天為夏訓最後一天，老虎隊投手江少慶登板對紅人隊中繼，投1局飆出2次三振，大聯盟官網記者稱讚，江少慶有非常「噁心的」曲球和滑球。
紅人隊4局下靠著戴維森（Matt Davidson）敲出陽春全壘打，先馳得點。6局下老虎隊投手江少慶登板，賞給法默（Kyle Farmer）三振之後，再讓楊科斯基（Travis Jankowski）擊出二壘滾地球出局，之後雖然被敲出安打，不過僅用3球三振掉下一棒戴維森。
總計江少慶投1局被敲出1支安打，送出2次三振無失分。老虎隊8局上卡斯楚（Willi Castro）、波尼法西奧（Jorge Bonifacio）敲安打，攻下1分追平比數；不過下個半局楊科斯基在一、二壘有人時，敲出超前安打，終場紅人就以2比1擊退老虎隊。
大聯盟官網的記者貝克（Jason Beck）表示，江少慶沒有投得像春訓這樣用力，「不過他有91至95英里（約146.5至152.8公里）的速球，加上非常噁心的82英里（約132公里）曲球和滑球，他今天投出2次三振、被敲1支安打，第6局沒有一球被打得紮實」。
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