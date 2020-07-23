MLB／匹茲堡也不願收留藍鳥 柳賢振坦言狀況艱困

在美國新冠肺炎疫情近來有轉於惡化的情況下，即將在明天開打的大聯盟新賽季也同時受到影響，尤其是身為大聯盟唯一一支境外球隊的多倫多藍鳥，在加拿大政府不允許他們重返主場的情況下，原本傳出希望與匹茲堡海盜共用主場也遭到婉拒，讓藍鳥可能展開主場流浪記。

美國近來新冠肺炎確診人數再度提升，在加拿大政府已經婉拒藍鳥回到主場打球後，原本計畫前往海盜所在的賓夕法尼亞州進行主場比賽，但卻因為疫情惡化影響，該州也在今天決定下達逐客令。

賓州衛生部部長雷文（Rachel Levine）說：「最近幾周，賓州西南部的確診病例不斷增加，出於任何原因（包含職業體育賽事）增加旅行者到該地區，都會給當地居民、訪客和兩個球團的成員帶來風險。大家都知道病毒不會做選擇，連職業球員都可能有嚴重的症狀，因此我們將致力於保護賓州人民的健康和福祉。」

根據美國媒體報導，藍鳥在再度遭到拒絕入門後，可能改以其他客場比賽的對手主場來當作自己主場出賽，或是前往小聯盟球場進行賽事，藍鳥總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）說：「每支球隊都希望擁有自己的主場比賽，但現在可能不是一個選擇的時刻。我們可能要面臨整季客場作戰，這是我過去沒有經歷過的。」

藍鳥的新球季首戰將在25日作客光芒主場，首場主場賽事則是將等到台灣時間30日迎戰國民，對於球隊目前仍無家可歸，南韓籍投手柳賢振也坦言狀況確實相當艱困，「毫無疑問的這是個艱困的處境，因為存在很多不確定因素，但我們只須記住，賽季只有兩個月，而不是常規的162場，只要我們團結作戰，我們仍能很好。老實說，本賽季很多事情都是新的經驗，我們必須要去克服，我相信我的隊友。」