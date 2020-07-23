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MLB／史上第二大約 道奇與貝茲續約12年108億

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
道奇與貝茲續約端出滿滿誠意，簽下一張12年3.65億美元（約台幣108億元）的超級合約，超越天使楚奧特去年簽下的合約總值。 歐新社
道奇與貝茲續約端出滿滿誠意，簽下一張12年3.65億美元（約台幣108億元）的超級合約，超越天使楚奧特去年簽下的合約總值。 歐新社

洛杉磯道奇在今天宣布與明星外野手貝茲（Mookie Betts）續簽12年大約，雖然雙方都未公佈合約詳細數字，不過據美國媒體報導這是一張總額高達3.65億美元（約台幣108億元）的超級合約，續約價碼也高過去年三月天使與楚奧特（Mike Trout）簽下的12年3.6億美元。

27歲的貝茲在今年2月被紅襪交易到道奇，雙方也隨即展開續約談判，並在今天談定續簽12年合約，其中合約總價為3.65億美元，其中包括了聯盟史上最高的6500萬美元簽約金。

加上貝茲目前還有的一年2700萬美元合約，他未來13年的合約總值為3.92億美元，僅次於楚奧特在去年簽約時的13年4.265億美元，是大聯盟史上第二大合約。

對於將有望與新東家道奇攜手並進到2032年，貝茲說：「我很喜歡這裡，也愛這裡的一切，我希望能為洛杉磯帶回一些總冠軍和戒指，這就是我現在專注的事情。」

儘管受到新冠肺炎疫情影響，外界一度謠傳貝茲的續約總價碼可能不到3億美元，不過道奇棒球事務部總裁弗里德曼（Andrew Friedman）則是用實際行動說明對於貝茲的重視，「這就是我們真正想做的事情，我們希望他來到這邊並愛上這邊，然後為我們贏得許多的比賽。」

楚奧特

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