MLB／對天使防疫工作滿意 楚奧特本賽季如期上工

洛杉磯天使巨砲楚奧特（Mike Trout）在今年新冠肺炎疫情大流行期間，雖然一度表達對於是否參與復賽感到疑慮，不過在今天他表示，對於天使球團和聯盟至今的防疫工作感到滿意，尤其是天使球員都具有相當的防疫意識，這將讓他能夠安心的參與本賽季賽程。

大聯盟新賽季將在明天點燃戰火，其中天使將在第二天的賽程中迎戰運動家，而在球隊開幕戰前兩天楚奧特也在與媒體視訊訪問時強調，將會如期參與本賽季，「到目前為止感覺是好的，我認為我們陣中目前沒有人是被檢測陽性，大家也都很尊重彼此，都帶著口罩、保持社交距離，我們都看到防疫工作的推廣結果，接下來我們還必須在客場旅程中繼續維持。」

曾三度拿下美聯MVP、八度入選明星賽的楚奧特，因為與老婆潔西卡（Jessica）的第一個孩子預計在美國時間8月3日誕生，讓他一度對於是否參與新賽季感到疑慮，不過最終他仍是參與了季前訓練並在今天宣告將會如期出賽，並強調為了小孩與老婆的安全，將會全力配合防疫政策。

楚奧特指出，在歸隊的第一天就告訴隊友，只要有一個人確診就可能打亂所有的事情，所以每個人必須要為彼此著想，「我們昨天與道奇球員聊天時，至少都維持六呎距離，這並不容易，但你必須要承擔起這個責任，如果你在球隊正在為季後賽而戰時將病毒帶入，我無法想像會是什麼樣得狀況，希望這件事永遠也不會發生。」