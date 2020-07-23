聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／對天使防疫工作滿意 楚奧特本賽季如期上工
洛杉磯天使巨砲楚奧特（Mike Trout）在今年新冠肺炎疫情大流行期間，雖然一度表達對於是否參與復賽感到疑慮，不過在今天他表示，對於天使球團和聯盟至今的防疫工作感到滿意，尤其是天使球員都具有相當的防疫意識，這將讓他能夠安心的參與本賽季賽程。
大聯盟新賽季將在明天點燃戰火，其中天使將在第二天的賽程中迎戰運動家，而在球隊開幕戰前兩天楚奧特也在與媒體視訊訪問時強調，將會如期參與本賽季，「到目前為止感覺是好的，我認為我們陣中目前沒有人是被檢測陽性，大家也都很尊重彼此，都帶著口罩、保持社交距離，我們都看到防疫工作的推廣結果，接下來我們還必須在客場旅程中繼續維持。」
曾三度拿下美聯MVP、八度入選明星賽的楚奧特，因為與老婆潔西卡（Jessica）的第一個孩子預計在美國時間8月3日誕生，讓他一度對於是否參與新賽季感到疑慮，不過最終他仍是參與了季前訓練並在今天宣告將會如期出賽，並強調為了小孩與老婆的安全，將會全力配合防疫政策。
楚奧特指出，在歸隊的第一天就告訴隊友，只要有一個人確診就可能打亂所有的事情，所以每個人必須要為彼此著想，「我們昨天與道奇球員聊天時，至少都維持六呎距離，這並不容易，但你必須要承擔起這個責任，如果你在球隊正在為季後賽而戰時將病毒帶入，我無法想像會是什麼樣得狀況，希望這件事永遠也不會發生。」
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言