邪惡王牌vs.瘋狂麥斯 兩大強投領銜開幕戰超吸睛

明天（7月24日）是所有美國職棒迷引頸企盼的日子，盼了好久，2020賽季的開幕賽總算要來了，而且第一戰，就將由兩大知名度最高、投起球來最令人感到酣暢淋漓、球威全聯盟前五強的先發王牌正面對決：今年首度穿上「邪惡帝國」洋基條紋制服的29歲巔峰強投柯爾（Gerrit Cole），迎戰代表衛冕冠軍國民、即將滿36歲球威卻不見衰退跡象的「瘋狂麥斯」薛則（Max Scherzer）。

此開幕對決戲碼不管對大聯盟官方、球團、還是球迷，無疑都是最好的安排。今年的新冠肺炎疫情在美國肆虐，本來預計3月底就要開打的賽季一延再延，延賽期間還穿插了勞資雙方談不攏復賽條件的針鋒相對情節，好不容易來到7月下旬，球季才在還不確定能不能順利打完整個賽季的背景下，預備正式揭開序幕。過去4個多月來，揣測、猜忌、質疑、批評、訕笑、辱罵，圍繞在美國職棒圈，讓大家似乎快要忘記以往享受比賽和棒球最高殿堂競技的美好，但有什麼能比柯爾和薛則、邪惡帝國洋基與衛冕冠軍國民的對決，更快速、更有效率地把對美國職棒的熱情帶回球迷心中、重燃球迷對頂級棒球賽事的興奮之火呢？

薛則(右)與柯爾(左)的對決相信大家並不陌生，去年世界大賽首戰就是由他們兩位領銜先發，結果薛則帶領國民以5：4打敗太空人。 2019 Topps Bunt 球員卡

而這一天終於快要到來，身為美職球迷的你我，無論先前大聯盟和球員工會做了什麼事糟蹋自己與棒球的形象，都應該對這場開幕賽感到期待，畢竟這樣的對戰組合在一般賽季中可是很難得一見的。如果今年的延賽期太長，讓你忘記柯爾和薛則究竟是多厲害的投手，那筆者在這邊幫大家複習一下，為何這兩人都可稱得上是當今全世界最具主宰力的投手之一。

先看到柯爾，他去年有五個投球項目居美聯之冠：防禦率（2.50）、三振（326）、平均每九局三振人次（13.8）、標準化防禦率ERA＋（185）、投手獨立防禦率FIP（2.64）。這事實反映出柯爾上季的壓制力與穩定性無其他投手能及，兼具製造揮棒落空的絕殺球威，以及不給對手喘息機會的精準控球。他平均97.4英里的速球均速，排在所有先發投手第二，僅次於大都會的辛德加（Noah Syndergaard）、三振保送比6.79在美聯先發投手中也僅次於隊友韋蘭德（Justin Verlander）。

說到三振保送比，上季柯爾在三振保送數量差上，更是創下了歷史。首先單看三振數，柯爾成為史上第15位（本文的史上都是指1900年至今）單季投出320次以上三振的投手，也是自2002年強森（Randy Johnson）以來的第一位，光這點就已足以把柯爾的2019賽季列為「頂尖」層級。若再把保送也考量進來，就會發現柯爾的球季其實是「史詩級」，因為去年包含季後賽，柯爾的三振比保送多出314次，此單季三振保送差是史上第三大的，僅次於1965年的「上帝左手」科法斯（Sandy Koufax，335次）和2001年的「巨怪」強森（Randy Johnson，340次）。

柯爾的三振與控球能力已經到達出神入化的境地，但是過去有許多強投一轉到洋基表現就走樣，他是否還能維持去年的水準呢？ 2020 Topps 球員卡

挾著如此不凡的賽季和總值破三億美金的合約進入2020賽季，柯爾的聲勢比其他任何投手都還要來得強，更別提他在今年的季前暑訓（春訓2.0）的狀況非常好，看得令洋基教練團非常滿意、球迷也笑得合不攏嘴。

鏡頭轉到另一端的薛則，他去年受到傷勢影響，出賽數和投球局數都變少，就帳面數字來看，除了FIP，其他項目都比不上柯爾。可即便柯爾近期的聲勢比薛則還強，但薛則貫徹整個生涯的霸氣度和無論如何就是要正面跟打者硬碰硬對決的投球哲學，仍非常具有魅力，而且就算薛則就快要滿36歲了，絕大多數的大聯盟打者還是他的手下敗將。

究竟薛則有多喜歡硬碰硬？過去五年來，薛則累積多達323次「三球三振」，這數量比同期大聯盟其他任何投手都還要多上至少99次，排名第二的塞爾（Chris Sale）也只有224次。這數據告訴我們的是，常常在取得球數絕對領先的兩好零壞後，薛則不會像多數投手直覺選擇用好球帶外面的變化球去釣打者，反而會勇於繼續用直球對決，或是把變化球投在好球帶內、邊邊角角的位置，投球心態是「我就是覺得自己的球威更強，你沒辦法打到或打好，不需要用太多狡猾的計策去誘騙」。

老將薛則投球不拖泥帶水，勇於跟打者硬拚，但防禦率依舊是漂漂亮亮！ 2019 Topps Bunt 球員卡

長年來，薛則整體的好球率和第一球好球率都在全聯盟名列前茅，跟已退役的一代知名左投李伊（Cliff Lee）有著異曲同工之妙，在在顯示薛則對於自己投球實力充滿了信心。雖然有些專家會詬病說，薛則會不會投太多好球、讓打者有太多攻擊的機會？但薛則仍堅持故我，並以頂級的數據和實績一一打臉提出這些想法的人，來到國民之後，他平均每九局的保送數僅2.0次（聯盟平均為3.3），去年第一球好球率達到70.2％（僅次於教士隊的派戴克（Chris Paddack）），但整體防禦率都能壓在3.00以下、被打擊率甚至低於.200，過程中還兩度拿下國聯賽揚獎。

講到這裡，又更期待明天這個貨真價實的「頂尖對決」了。一邊是年紀處在巔峰、宰制力和數據都令人稱羨的一線強投，一邊是霸氣外露、散發美國西部牛仔對決精神的三屆賽揚獎資深名將，究竟最終誰會帶領球隊搶下2020賽季首勝，比賽打下去就能見真章！