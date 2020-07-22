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MLB／熱身賽首度守一壘 林子偉滿壘打擊未建功

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
紅襪隊台將林子偉今天首度在夏訓官辦熱身賽出賽，代守一壘，並在7局下在滿壘時獲得打擊機會，敲出左外野飛球，未能建功。 歐新社
紅襪隊台將林子偉今天首度在夏訓官辦熱身賽出賽，代守一壘，並在7局下在滿壘時獲得打擊機會，敲出左外野飛球，未能建功。 歐新社

紅襪隊台將林子偉今天首度在夏訓官辦熱身賽出賽，代守一壘，並在7局下在滿壘時獲得打擊機會，敲出左外野飛球，未能建功，而紅襪牛棚則在9局上丟掉3分，最終以6：8敗給藍鳥隊。

紅襪隊在1局下靠著波賈茲（Xander Bogaerts）1分打點安打，加上莫蘭（Mitch Moreland）三分砲，敲回4分，5局下馬丁尼茲（J.D. Martinez）也貢獻一發兩分砲，6局打完以6：4領先。

6局上林子偉代替波賈茲上場鎮守一壘，這是他在熱身賽的第一次，之前守過游擊、二、三壘與中外野，一壘守備則是今年夏訓隊內賽開始練習的新位置。

7局上藍鳥攻下1分，紅襪以6：5領先進入7局下，2出局滿壘時，輪到林子偉打擊，面對雷德佛利（Sean Reid-Foley），敲出左外野飛球出局。

林子偉今年春訓時手感不錯，打擊率超過4成，不過春訓因疫情中斷，確定7月25日開打後，改為夏訓，林子偉今天首度出賽，打擊未建功，打擊率略為降至4成09。

林子偉 紅襪 藍鳥

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