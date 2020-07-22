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MLB／巨人下跪引迴響 前國聯MVP跟進、洋基徵詢球員

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
巨人單膝下跪表達平權訴求開第一槍後，曾拿下國聯MVP的辛辛那提紅人野手瓦托(左3)今天也與隊友一起響應。 美聯社
巨人單膝下跪表達平權訴求開第一槍後，曾拿下國聯MVP的辛辛那提紅人野手瓦托(左3)今天也與隊友一起響應。 美聯社

舊金山巨人在昨天熱身賽於播放國歌時單膝下跪事件，在大聯盟各球隊間引發熱烈討論與迴響，其中曾拿下國聯MVP的辛辛那提紅人野手瓦托（Joey Votto）在今天的熱身賽中也與隊友一同單膝下跪，而紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）則表示，希望邀集隊友一同討論此事，並決定是否對種族歧視議題進行表態。

巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）和美籍非裔球員戴維斯（Jaylin Davis）等人在昨天與運動家的熱身賽前以單膝下跪的方式表達支持平權運動的立場，而今天紅人球員在與底特律老虎的比賽前也決定跟進，包括沃托、賈瑞特（Amir Garrett）、厄文（Phillip Ervin）等人都在播放國歌時單膝下跪，而這三人在日前訓練營中也曾穿著「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」衣服參與訓練。

至於洋基明星外野手賈吉也表示，在得知巨人球員與教練的舉動後，也讓他想找時間與隊友們好好聊聊，是否想在大聯盟賽季期間表達反對種族歧視的立場，「這就是美國最美麗的風景，言論自由以及想法自由，我們擁有一個特別的平台讓我們成為一名運動員，並能夠說出我們的想法和傳達這個世界正在發生的事情，大家都用不同的方式在進行，不論是透過網路、言語還是單膝下跪的方式。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）也表示，預計在明天球隊前往華盛頓後與球員討論此事，「這個國家允許我們表達不同的意見，因此，我尊重任何人的立場，無論是抗議還是團結或是出於任何原因，我都會表示支持。我認為如果我們能以團隊的方式來表達立場，我認為將能傳達更為強烈的想法，而我將會站在身後支持著。」

巨人 賈吉

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